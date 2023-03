Cómo ahorrar hasta 150 euros al año en la cesta de la compra con un solo gesto

Un Euríbor desbocado y una cesta de la compra más cara. Así se despide febrero, un mes en el que se vuelven a hacer muchas cuentas en los hogares para pagar todas las facturas y, en pocos casos, intentar no tocar los ahorros. La cuesta de enero parece no terminar y cada vez son más los ciudadanos que hacen cábalas para arañar un euro a los gastos. Uno de los primeros consejos que da Sara Muñoz, experta en hábitos de consumo y medidas de ahorro en el hogar, es vigilar los llamados gastos hormiga.

Un simple gesto nos puede ahorrar entre 100 y 150 euros al año en la cesta de la compra en España. Pero no es el único método para llegar mejor a fin de mes e intentar hacer frente a la subida mensual de hasta 500 euros que tienen que afrontar muchos de los hipotecados a tipo variable que acaben de renovar o esa subida de la cesta de la compra debido al incremento de los alimentos y el recibo de la luz.

La cesta de la compra y los gastos hormiga

Los gastos hormiga son aquellos "pequeños desembolsos que realizamos de forma regular, casi inconsciente, no planificados y de habitualmente, pequeño importe, pero que van mermando nuestro presupuesto familiar, ya que pueden suponer entre 100-150 euros de gasto anual", explica Sara Muñoz a La Información. Gasto que muchas veces, podemos evitar porque "hablamos de esos chicles o golosinas que cogemos en la caja del supermercado (y que por supuesto no estaban en nuestra lista de la compra), ese segundo café que sacamos en la máquina del trabajo, esa suscripción mensual a una revista que nunca leemos, etc.". Pero no son los únicos.

La experta recomienda repasar "las comisiones bancarias no negociadas, los servicios innecesarios en nuestros contratos de seguros o de suministros, el hecho de coger un taxi en lugar de transporte público o incluso, al realizar una compra online si 'picamos' añadiendo más productos a la cesta para evitar los gastos de envío". No solemos tener en cuenta estos gastos porque "representan unos pocos céntimos o euros en nuestro día a día, pero van agujereando poco a poco nuestra economía doméstica". Se trata de gastos innecesarios.

¿Cuánto vale la cesta de la compra?

La tasa de inflación anual ha subido dos décimas en febrero, hasta el 6,1 %, debido al alza de la electricidad y los alimentos, según el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC). ¿Qué trucos hay para evitar pagar más? ¿Es más rentable buscar las ofertas de cada supermercado o hacer la compra todo en uno? La experta asegura que "aunque por comodidad tendemos a hacer la compra en un mismo supermercado, resulta muy útil dedicar un ratito a comparar precios entre establecimientos. Las diferencias pueden ser de hasta un 30%".

Productos para ahorrar en la cesta de la compra

Otro consejo es intentar llenar la cesta de la compra con productos de temporada que además de para ahorrar "son más sanos, más ecológicos". Si los tenemos en cuenta "podemos ahorrar en torno a un 30-40% en nuestra cesta de la compra, apostando por productos locales y de temporada". La explicación, según Núñez, consiste en que "los costes de producción se reducen porque al encontrarse en su ciclo natural, existe una mayor variedad de alimentos (y a mayor oferta, menor precio). Se reducen también, los costes de conservación de los alimentos y los costes de transporte y distribución, al optar por productos locales".

Estamos en una buena época del año para verduras como la espinaca, la berenjena o la coliflor. En frutas empiezan a despuntar las fresas, pero siguen los cítricos como las naranjas o las mandarinas. En cuanto al pescado, el lenguado o la caballa alcanzan sus precios más bajos en esta época del año.