Rafael Amargo: "De mi casa nadie se va con más droga de la que había llevado". 

Siguen conociéndose más detalles tras su detención. El bailarín Rafael Amargo ha acudido este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla a entregar su pasaporte, como ordenó ayer la juez que le dejó en libertad imputado por un presunto delito de tráfico de drogas, ante la que negó ser traficante diciendo: "De mi casa nunca se va nadie con más drogas de las que llevó". Este viernes los cuatro arrestados en la denominada operación Corax, entre ellos Amargo, su mujer y el productor Eduardo de los Santos, van a hacer entrega de sus pasaportes, que es una de las medidas cautelares impuestas por la magistrada que decretó su libertad, según ha explicado a Efe el letrado Cándido Conde-Pumpido.

La juez de guardia, que les mantiene investigados por un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal, les ordenó también a acudir los días 1 y 15 de cada mes al juzgado y les prohibió salir de España. Ante la magistrada Rafael Amargo negó anoche que traficara con drogas, asegurándole: "De mi casa nunca se va nadie con más drogas de las que llevó". Sostuvo que en su casa únicamente había "mucha alegría", detalla el abogado.

El bailarín argumentó que había algunas drogas en su casa porque los artistas a veces utilizan esas sustancias para mejorar su creatividad y algunos allegados las consumían allí porque en su casa no era posible. Su letrado está muy satisfecho con la puesta en libertad del artista, sobre todo porque la acusación de organización criminal suele conllevar cárcel.

"La Policía hace una novela"

"La Policía hace una novela, una película de ciencia-ficción en algunos casos, y el juez puede verlo de forma crítica", ha advertido, asegurando que Amargo solo podría ser acusado en todo caso de menudeo ocasional. Sobre las conversaciones intervenidas por la Policía en las que los investigados hablan de consumir drogas, el abogado ha destacado que la Fiscalía hizo hincapié en el interrogatorio en que los cuatro lo hacían sin esconderse, y ha sostenido que "no se tenían por qué esconder porque no están vendiendo".

"Que no seas una organización criminal hace que no te ocultes, que hables así y digas vamos a coger antes de que cierren las fronteras, no vaya a ser que nos quedemos sin nada y nos encierren hasta mayo... cuando eres consumidor y tienes por delante una pandemia haces acopio, aunque el acopio en este caso no lo hace Rafael", ha añadido. Y ha ironizado explicando que "el jefe de una organización criminal no pone el punto de venta en su casa".

Ahora el bailarín está centrado en el estreno de la obra Yerma esta tarde en el teatro La Latina. Tras la decisión ayer de la juez que estaba de guardia de detenidos, la causa seguirá en el Juzgado de Instrucción número 48, que es el órgano que tramita la investigación desde hace meses.