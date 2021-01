El concejal de Sanidad de Orihuela afirma que se vacunó en una residencia

Un nuevo caso en la Comunidad Valenciana de un cargo público que ha recibido la vacuna contra la Covid-19 sin formar parte del primer grupo del plan de vacunación se ha conocido este lunes, esta vez en Orihuela (Alicante) y protagonizado por su concejal de Sanidad, José Galiano (PP). "Estoy todo el día expuesto y en contacto directo con mucha gente por ser concejal de Sanidad", ha recalcado.

Galiano ha confirmado a Efe que el pasado 6 de enero fue vacunado contra la Covid-19 en una residencia de mayores de esa localidad porque "había un sobrante de dos o tres dosis que no se iban a enviar a ningún otro sitio" y se iban a desechar. "Antes de desecharlas, me preguntaron (el personal que la estaba suministrando) si quería ponérmela y acepté", ha señalado Galiano, pese a que no formaría parte del primer grupo del plan de vacunación.

En concreto, Galiano, enfermero de profesión pero en excedencia desde que asumió el cargo de concejal, recibió la primera dosis durante la jornada de vacunación que se llevó a cabo ese día en la residencia de mayores San Francisco, la única ubicada en el casco urbano de Orihuela.

"Son botellas de seis. Si terminas de vacunar en un sitio y te vas a otro en un periodo de una hora las puedes reutilizar; si esperas al día siguiente, hay que desecharlas y, como era festivo, no las iban a enviar a otro lugar", ha explicado Galiano, quien ha añadido que, hasta la fecha, "nadie se ha puesto en contacto con él" por este motivo.

El personal y residentes de los centros de mayores de Orihuela ya están vacunados contra la Covid-19 y hasta el momento, según ha dicho el munícipe, "no se ha producido ninguna reacción y ha transcurrido todo con normalidad". Por su parte, desde el grupo municipal Cambiemos Orihuela han considerado "absolutamente intolerable" que el concejal de Sanidad "haya hecho uso de su posición para ser vacunado contra la Covid-19 sin estar en los planes de vacunación previos", por lo que han pedido su dimisión. En un comunicado, Cambiemos Orihuela ha exigido al gobierno local (PP y Cs) que "detalle qué decisiones" ha adoptado en relación con los excedentes de vacunas en el municipio.

El caso de este concejal se ha conocido después de que la Conselleria de Sanidad haya abierto una investigación para aclarar la administración de dosis fuera del plan de vacunación al alcalde popular de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, al edil de Sanidad de este municipio, Manuel Alcalá, y a los alcaldes socialistas de las localidades alicantinas de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, y de Rafelbunyol (Valencia), Fran López.

El PSPV-PSOE, partido de los alcaldes de Rafelbunyol, El Verger y Els Poblets, acordó el pasado sábado abrir expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia a estos tres munícipes, mientras que el PP, formación a la que pertenecen el alcalde y el edil de Sanidad de La Nucía, les ha abierto un expediente informativo a ambos.