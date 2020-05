Cifras de récord en Tinder: los países más confinados se lanzan a la 'app' del ligue

Raúl se instaló la aplicación Tinder hace poco más de una semana en pleno confinamiento. "Ya que no puedo salir, voy a asegurarme unas cuantas citas para cuando acabe todo esto". Lo mismo han debido de pensar decenas de miles de personas en Italia, España, Francia, Alemania y Reino Unido: los países europeos con más confinamiento también son los que han experimentado un repunte más brusco en la duración de las conversaciones en Tinder. "Sabía que si las chicas no están en la discoteca, están ahí; por eso me lo bajé". Desde el principio de la cuarentena, los chats en Tinder de los españoles han aumentado un 30%.

Desde su pueblo en el norte de España, Patricia no descarta "tomarse una cerveza" con alguno de los chicos de Tinder a la que vuelva a Madrid, allá por la Fase 1 o la 2 de la desescalada; quién sabe cuándo será. "En el pueblo no me lo descargo porque todavía está muy estigmatizado que una chica use ese tipo de 'métodos'". En Madrid, en cambio, usa con frecuencia la aplicación: no es un nueva usuaria arrastrada por el aburrimiento del confinamiento. Patricia "instala y desinstala" la 'app' en función de las ganas que tenga de conocer a chicos: "Desde que uso Tinder, cuando salgo de fiesta con mis amigas me centro en pasarlo bien con ellas", explica.

De todos modos, no cree que fructifere ninguno de los "80 y pico" chats que tiene abiertos:

–Hola, ¿qué tal?

–Buenas, ¡bien!

–¿Cómo va la cuarentena?

–Bien, con ganas de salir.

Así empiezan y acaban muchos de los chats de Patricia, que reconoce que que "mucho tiene que atraerme el chico" para sostener una conversación durante varias semanas. El equipo de comunicación de la empresa asegura que ese tipo de mensajes ("cómo va la cuarentena" o "cómo te encuentras") son muy recurrentes durante estos días. Qué considerados... ¡Qué empatía! "Nada de eso". Conocedor de la estrategia, Raúl desvela la auténtica razón de tan inusitado interés: "Solo es una forma de romper el hielo y abrir conversación". 'Online' o con el método tradicional, los ligones y ligonas siempre tienen sus trucos.

España ocupa el segundo peldaño en la clasificación del incremento de la duración de las conversaciones en Tinder desde los primeros días de pandemia. El país que lidera el podio es –curiosamente– el que más tiempo lleva con medidas de confinamiento, Italia, con un 28%. España es el segundo, con un 26%; Francia, el tercero, con un 23%; Alemania, el cuarto (17%) y Reino Unido, el quinto (11%). Aunque cualquier sociólogo en sus cabales pronunciaría el tan manido como incontestable mantra "correlación no implica causalidad", no negarán que es llamativo que los cinco países más azotados por la Covid-19 y que, por tanto, deben soportar unas medidas de aislamiento más estrictas; sean también los que se han abalanzado a charlar por la aplicación del ligue por excelencia. Confinados, sí, pero sin perder el tiempo.

Lo primero es la seguridad

"No pienso quedar con nadie hasta que no tenga sensación de seguridad y mira que me lo han ofrecido varias veces durante la cuarentena". Alberto usa tanto Tinder como Grindr –la aplicación especializada en relaciones homosexuales– y ha tenido que rechazar varias propuestas de mantener relaciones sexuales durante la cuarentena. Como Patricia, se contentó con quemar calorías haciendo algo de running. ¿Y el sexo 'online'? ¿Qué pasa con el sexo 'online'? Ninguno de los tres se declara muy fan de esa práctica, toda vez que supondría exponerse a ver sus fotografías "publicadas por ahí" si dan con la persona equivocada.

La esperanza de estarse granjeando una buena plantilla de pretendientes de cara al ansiado verano es la culpable del récord mundial de 'swipes' o 'deslizamientos' que se alcanzó el pasado 29 de marzo, ya bien entrado el confinamiento en España e Italia, aunque todavía reciente en otros países. Los poco avezados en las lides de Tinder sepan que ir deslizando a la derecha (los hombres o mujeres que a uno/una le gustan) y a la izquierda (los/las que no) es la mecánica para seleccionar pretendientes. Ese día se produjeron 3.000 millones de 'swipes'. Casi nada.

Mientras lean estas líneas, un montón de españoles estarán deslizando y eligiendo futuros planes. Para los críticos, Patricia reitera: "¿Ustedes creen que es más consciente una elección en una discoteca, o una para la que puedes tomarte el tiempo que necesites?" . Otra cosa no, pero tiempo están teniendo Patricia, Raúl y Alberto durante estos días. Eso sí, "para ligar aún hay que currárselo", concluye Raúl. Internet lo pone más fácil, pero no hace magia.