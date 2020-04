Un hombre se salta el confinamiento para hacer derrapes con el coche... y sin carnet

Una senderista que se salta el confinamiento y tiene que ser rescatada por la Guardia Civil y los Bomberos. Un surfista que busca una playa que no se vea desde la carretera para surcar las olas pero que no escapa a la vista de los vecinos que no dudan en llamar a los agentes para denunciarle. Y ahora, un conductor que sale para hacer derrapes... sin carné de conducir.

La Guardia Civil, ha procedido a la investigación de una persona por su implicación en un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo estando privado del permiso por decisión judicial. La investigación se inició cuando los agentes recibieron una llamada alertando de que en la localidad de Escacena del Campo (Huelva), un conductor estaba haciendo derrapes con el coche por la calles de una urbanización de la localidad.

Una vez allí, los agentes pudieron observar como en el lugar se encontraban dos personas cambiando la rueda de un vehículo por lo que los agentes procedieron a denunciarlos por vulnerar el confinamiento decretado durante el estado de alarma.

Tras investigaciones posteriores, los agentes pudieron constatar que uno de los denunciados fue quién realizó los derrapes, teniendo una suspensión temporal para conducir vehículos a motor, además de constarle antecedentes por varios delitos contra la seguridad vial e infracciones al Reglamento General de circulación.