España alcanzará los 38.000 casos de virus hoy y llegará a 40.000 el miércoles

El lunes cerró con 33.089 casos confirmados y 2.182 muertes por el coronavirus en España. El país ha sido sometido a una cuarentena cuyo final parece prolongarse porque ese "pico" del número de positivos que marcará el comienzo de la bajada de la curva de afectados parece cada vez más lejano. Las autoridades siguen repitiendo que ya "casi estamos ahí", pero las previsiones diarias que arrojan los científicos siguen sumando contagiados y postergan la llegada del día en que comenzará la verdadera cuenta atrás del final de este 'encierro'.

Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña impulsado por "la Caixa" calculó en 35.016 el mínimo de cuadros que se registrarán este martes; en 37.377 la media; y en 39.737 el máximo. Clara Plats, una de las autoras del reporte diario explicó a 'La Información' que el famoso "pico" de casos no tiene un número definido y lo único que se puede hacer por ahora es esperar a que comiencen a disminuir las cifras por más tiempo para poder identificarlo. Los informes de Sanidad no han dejado de sumar afectados últimamente, y el análisis de estos científicos catalanes señala que la subida del conteo se prorrogará 20 días más. Plats lamentó que la cantidad de contagiados en el país siga aumentando -para el miércoles se teme que los enfermos superen los 40.000- pero apuntó que no hay solo malas noticias.

Esta investigación de 50 páginas está hecha con datos oficiales del Ministerio de Sanidad y otras entidades internacionales, y estudia tanto la progresión numérica del virus como su comportamiento. En este sentido, sus conclusiones demuestran que a principios de marzo una sola persona tenía la capacidad de contagiar a 12 ciudadanos de su alrededor, pero en los últimos días ese ratio ha descendido a 2,1. Preguntada por si esto tiene que ver con las medidas implementadas en el estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Clara Plats aclaró que habrá que esperar una semana más para poder hacer ese tipo de conclusiones.

Las Comunidades Autónomas han mostrado una tendencia similar en la velocidad de propagación del virus en sus territorios. Madrid vivió semanas en las que un enfermo podía perjudicar a 10, pero ese efecto ya ha bajado a 1,6; y en Cataluña pasó de 11 a 2,3. La experta avisa de que estos son buenos, pero la situación no estará controlada hasta alcanzar el 0. Este estudio también recoge información sobre el brote en otros países, como Estados Unidos, donde su incidencia es baja pero su capacidad de contagio asciende a 6,0; y Brasil, que repite el patrón con un 5,4. Aquí se ve claramente que ninguna nación podrá esquivar la pandemia y en las próximas semanas se podrá ver la eficacia o el fracaso de las distintas estrategias que han elegido los políticos para enfrentarse a este enemigo invisible.

Los científicos de la Universidad Politécnica de Valencia también han hecho sus predicciones. Ellos estiman en 26.872 el mínimo de casos, en 32.337 la media y el máximo en 38.281 para este martes. Este grupo fechó entre el 20 de mayo y el 6 de junio el día en que llegará el pico de la crisis, un dato poco favorable para los ciudadanos que esperan salir de casa el 11 de abril tomando en cuenta que en su estudio del viernes lo situaban entre el 15 y el 27 de abril. Su último informe fue publicado el 22 de marzo y actualmente están trabajando en un modelo más elaborado para ofrecer datos más precisos pronto.

España está en tensión. Un 10% de los casos ya ha obtenido el alta, pero hay datos preocupantes como que 3.310 profesionales sanitarios están afectados por el virus, los insumos médicos necesarios para atender a todos los pacientes no llegan y las funerarias de los principales focos de infección están colapsadas. Además, el brote ha sacado a la luz las diferencias en torno a cómo gestionar la crisis entre el Ejecutivo y los dirigentes de algunas CCAA, que todavía se resisten a apoyar las medidas instauradas por Sánchez. Los próximos días serán decisivos para determinar cuáles serán los siguientes pasos a tomar.