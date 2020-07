Nada más conocerse los positivos en coronavirus de varios jugadores del Fuenlabrada cuando viajaron hasta en A Coruña para enfrentarse al Deportivo el pasado lunes el comercio de la zona se echó a temblar. Temían que este brote fuera un nuevo golpe para la economía de unos hoteles, bares y restaurantes que están empezando a remontar después de cerrar sus puertas por el estado de alarma. El tuit de Gorka desde su pulpería es un ejemplo: "Dos mesas de 12 personas me anulan porque tenían reserva en el hotel donde se alojaba el Fuenlabrada". Desde la Asociación empresarial de Hospedaje de la ciudad también se temieron lo peor después de comprobar que durante las primeras horas hubo "un pico de cancelaciones". Todos esperan que todo se quede en una anécdota mientras, la polémica crece entre los coruñeses que no entienden por qué el equipo madrileño tuvo el permiso para viajar "con un caso positivo entre ellos".

Gorka asegura a La Información que espera que toda esta situación, "crucemos los dedos", se quede en una mala anécdota y no se repitan más esas dos llamadas que tuvo seguidas el pasado martes de "huéspedes del hotel que ya no iban a venir a la ciudad y querían anular la reserva para comer". Fue inevitable que pensara en aquellos días de marzo en los que el teléfono de la habitual concurrida pulpería no paraba de sonar cancelando todas las reservas. "Por ahora no hemos tenido ningún sobresalto más", respira, pero desconoce lo que ese brote haya podido suponer para unas reservas que empezaron a despegar el pasado mes de mayo, cuando volvieron a abrir sus puertas con un 40% menos de clientela desde que llegara la crisis sanitaria.

"Y lo peor es la imagen que queda", lamenta tras ver como el epicentro de los positivos del Fuenlabrada es ahora un hotel "referencia en A Coruña y motor económico para muchos". Recalca que nunca cerraron sus cocinas, colaborando con la iniciativa de José Andrés de preparás menús para las familias más necesitadas -World Central Kitchen- y le consta que "extreman mucho todas las medidas sanitarias necesarias desde que volvieron a abrir al público". En su última planta se hospedan confinados esos 6 jugadores que han dado positivo al virus así como los otros 40 del conjunto deportivo madrileño que podrían empezar a salir en breve. En este caso, se realizaría una nueva PCR antes de su salida.

Desde el hotel NH Finisterre relatan a La Información que los deportistas llevan aislados casi desde que pisaron el hotel porque al tratarse de un equipo de fútbol suelen viajar en condiciones en las que no se cruzan con el resto del personal hospedado. Nada más llegar a A Coruña se conocieron esos positivos de los test PCR que se hicieron en Madrid, por lo que no hubo tiempo a prácticamente nada dentro del hotel, quedando su comedor, salones y habitaciones incomunicadas del resto de los huéspedes. El hotel, al tratarse de un NH, cuenta además, desde antes de esta situación, con una serie de medidas adoptadas por la compañía en las que se revisaron todos sus procedimientos llevando a cabo cerca de 700 adaptaciones en sus estándares operativos para una reapertura segura para trabajadores y clientes contra el coronavirus.

Esta semana la entrada de ese hotel, único cinco estrellas de A Coruña, en el que la celebración de una boda prevista para este fin de semana no se ha cancelado vuelve a ser centro de atención de los objetivos de las cámaras que el primer día captaron la imagen de algunos de los alrededor de diez clientes que decidió abandonar el hotel una vez les comunicaran a todos lo que estaba sucediendo. Otros muchos continuaron con sus vacaciones -el pasado miércoles el hotel estaba ocupado en su totalidad-, asegurando que se han incrementado las medidas de limpieza "incluso más que cuando llegamos, que ya eran muchas" y que seguía haciendo vida normal "sin piscina ni gimnasio".

Higienización de cada espacio, purificación del aire y el agua, limpieza extrema de las áreas comunes con más tráfico -recepción, halls, lobbies y restaurantes-, higienización siguiendo protocolos hospitalarios de las cocinas o una digitalización que permite al cliente a través de su móvil solicitar cualquier servicio como por ejemplo una botella de agua son algunas de esas medidas excepcionales que ya se encontraron los primeros huéspedes del hotel una vez abrió sus puertas a finales de mayo.

Por otra parte, el personal del hotel al que cada día llega personal de la Consellería de Sanidade para hacer test a los jugadores del Fuenlabrada tamibén pasas un control semanal promovido por el propio hotel, siendo su resultado hasta la fecha negativa en todas las pruebas. Los que deben atender a los clientes que han dado positivo disponen además de un traje EPI con el que llevan la comida hasta la puerta de la habitación de los clientes que sean positivo en la covid-19 y una vez llaman se retiran dejándola en la puerta. Segundos después el cliente sale a recogerla.

Y mientras de puertas para dentro parece todo controlado, de puertas para fuera la indignación de los coruñeses crece al mismo ritmo que la incertidumbre de los empresarios. Su alcaldesa, Inés Rey, anunciaba ayer acciones legales ante tal situación porque desde el ayuntamiento "tenemos la obligación de poner en conocimiento de Fiscalía unos hechos que pueden ser susceptibles de una imprudencia o negligencia". Desde el ayuntamiento se preguntan cómo es posible que el equipo pudiera viajar "existiendo positivos previos y sin tener el resultado del segundo PCR, que al final arrojó 6 positivos". Tampoco entiende "cómo es posible que durante horas no se comunique la situación en la que se encuentran". Las explicaciones recibidas para ella "no son satisfactorias ni plausibles".

Y precisamente eso es lo que sienten los coruñeses. En el caso de Gorka "lo que más chirría es que sabiendo que tenían ya un positivo pudieran viajar porque por desgracia y por comos es el virus, cualquiera puede ser asintomático sin saberlo o enterarse de repente, pero si ya lo sabes por qué puedes viajar...". Y reflexiona: "Si en el restaurante tenemos un positivo cerramos y todos a pasar la cuarentena ¿por qué en un equipo de fútbol no es así? Parece que hay ciudadanos de primera y de segunda". Y más allá del perjuicio que pueda causar a toda la ciudad y su consecuencia económica "hay que pensar lo primero en la salud y por eso hace más imposible saber por qué no se cumplieron los protocolos sanitarios que escuchamos tantas veces desde Sanidad". Y concluye: "El Fuenlabrada no tiene la culpa".

Del Fuenlabrada sí que se acuerdan, y mucho, todos los seguidores del Depor, que han visto como sin jugar han descendido a Segunda B. "Nunca sabremos qué hubiera pasado porque no se llegó a jugar", aseguran a este medio. Consideran injusto que todos los partidos no se hayan jugado a la vez porque creen que se ha alterado la competición. En Riazor unos se jugaban la posibilidad de ascender a Primera División y otros no perder la categoría. El Depor no dependía de sí mismo, pero "el Lugo empezó perdiendo 0-1 y en ningún momento sintió la presión del Depor". Ahora son los aficionados del Elche los que no entienden por qué el Fuenlabrada puede disputar su partido ante un "equipo que ya no se juega nada pudiendo dejar a los ilicitanos sin su posibilidad de ascenso".