¿Qué es la hipoxia silenciosa? El efecto del virus que no produce falta de aliento

En muchos de los casos más graves de la Covid-10, la falta de oxígeno en los tejidos del cuerpo, técnicamente conocido como hipoxia, se produce a niveles tan elevados que tendría que ser suficiente para dejar a estos pacientes en estado comatoso... pero no siempre es así. Este escenario, ha provocado la sorpresa de especialistas de todo el mundo que no logran comprender por qué para esta enfermedad esta correlación no llega a producirse.

Tras comprobarcómo estos pacientes pueden tener una vida, en muchos aspectos noral -revisan sus redes sociales, hablan con las enfermeras...- sin apenas quejarse de la falta de aliento, estos enfermos se han ganado el apodo de "hipóxicos felices", un calificativo inapropiado para lo que podría considerarse una recuperación duradera y lenta, o llevar a algo peor.

¿Dónde está el peligro entonces? El riesgo es elevado, pues el paciente no está siendo consciente de que le falta oxígeno y, por tanto, cuando acuden al hospital no se dan cuenta de que su estado de salud es peor de lo que realmente creen. En general, estos pacientes han sufrido antes otros de los síntomas de la Covid-19. El cuadro sintomático suele empezar entre 2 y 7 días antes de acudir al centro hospitalario, y engloban desde quejas por una opresión repentina en el pecho, hasta incapacidad para respirar profundamente, tal y como indicó el Dr. Richard Levitan, en un testimonio que ha recogido la cadena 'CNN', quien ha sido médico de emergencias durante unos 30 años.