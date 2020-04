¿Dónde se contagia la gente? La lista de positivos crece... pese al confinamiento

"Ahora sí estamos doblegando la curva". Las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sentaron cátedra y alimentaron la esperanza este viernes, cuando España registró más curados que contagiados. El giro estadístico de Sanidad contribuyó. El último cambio en el sistema de conteo de la cartera ha endurecido los criterios para considerar a los pacientes con Covid como nuevos casos oficiales. Tras semanas de encierro, la lista sigue creciendo y este sábado los infectados ya rozaban los 23.000, pero ¿dónde se está contagiando la gente? La cuestión sigue en el aire y la relajación del confinamiento abre nuevos frentes.

La cuestión no es nada clara, no hay certezas sobre qué espacios elevan el riesgo de contagio. Kika Colom, profesora de Microbiología en la Universidad de Miguel Hernández, asegura que "aunque hayas compartido el ascensor con una persona contagiada, si al llegar a casa te lavas no tienes por qué contagiarte". La clave sigue estando en lo que tocamos y, sobre todo, en si nos rozamos la cara. "Ahora, el mayor riesgo de contagio sigue estando en los hospitales, en los sanitarios que, pese a todas las precauciones, tienen más posibilidades de llevar el virus a casa". También se debe prestar atención a los asintomáticos.

La especialista explica que hay dos tipos de asintomáticos, aquellos que pasan la enfermedad sin darse cuenta y aquellos que desarrollarán el cuadro más adelante. Los primeros tienen poca carga viral, pero los segundos pueden mantener una carga elevada aún dos días antes de desarrollar síntomas. En estos casos, las medidas de prevención resultan aún más necesarias, dado que la relajación de las prevenciones en el entorno doméstico eleva la propagación. Sobre el contagio en los hogares, el doctor Julio Bonis, médico de familia y epidemiólogo asociado al Colegio de Médicos de Madrid, apunta que, aunque los datos al respecto son escasos, "el riesgo de contagio del Covid-19 entre convivientes se estima actualmente que está alrededor del 35%, sin tomar ningún tipo de medida de protección".

El cambio de fase hacia la desescalada ya es un hecho. Los trabajadores "no esenciales" volvieron al trabajo hace ya dos semanas y, desde este domingo, en las calles vuelven a despertar con el rumor de los niños. Por sus características, el R0 o "coeficiente de infección" del SARS-CoV-2, indica que el número promedio de personas a los que cada infectado contagia, si no se cumplen las medidas de contención, se sitúa en una media de unas 3 personas (R0 = 3).

Es decir, aún cuando las autoridades aseguran que España está doblegando la curva, el repunte puede ser exponencial si la población incumple las medidas. El doctor Bonis explica a La Información las luces y las sombras de esa reapertura: "Todo aumento en el número de contactos entre los individuos puede aumentar el riesgo de transmisión". La relación es evidente y "el riesgo cero no existe"... pero la cuestión no es tan simple.

El especialista asegura que el riesgo se compone de dos claves: la frecuencia de contactos y la probabilidad de contagio en cada contacto. Cuanto más se relaja el confinamiento, más aumenta la primera, por lo que hay que poner más atención en la segunda. Así, el impacto que pueda tener en la curva este aumento en el número de contactos puede llegar a reducirse si se cumplen las recomendaciones, "mediante el uso de mascarillas, mejoras en la limpieza de las superficies o medidas de distanciamiento social".

¿Qué dicen las cifras?

Acotar el total de contagiados no es fácil... y menos con el baile de cifras que sigue existiendo en las estadísticas del Ministerio de Sanidad. El informe de este sábado registró 205.905 positivos en toda España -2.944 casos más que la jornada anterior-. El problema es que, con el último sistema de escrutinio que ha adoptado la cartera, solo se consideran los cuadros detectados por PCR, es decir, mediante la detección del material genético del virus en la muestra del paciente. Pero no todos los pacientes se someten a esta prueba, más compleja y lenta, por lo que la cifra real de positivos se dispara.

Si se suman los contagiados que han sido sometidos a test rápidos o de anticuerpos, el número de afectados que acumula el país desde el inicio de la pandemia es de 223.759. La distinción entre ambas cantidades es producto de una decisión de Sanidad. Como se ha apuntado y desde esta semana, la cartera de Illa únicamente tiene en cuenta como casos nuevos los cuadros que se detectan por PCR, para "limpiar la serie histórica" y separar la foto fija que deja la pandemia cada día, de la panorámica que se ha acumulado hasta ahora.

Siguiendo las órdenes de Sanidad habría que analizar cómo y dónde se producen esos cerca de 3.000 nuevos contagios diarios... si la mayoría de la población está en cuarentena. Por CCAA, las regiones con un mayor número de positivos nuevos detectados por PCR son Cataluña y Madrid, con 717 y 628 casos detectados en las últimas 24 horas. Les siguen el País Vasco, con 485 y Castilla y León, con 298 cuadros nuevos.

Además, si se desglosan los datos de las muertes que se acumulan en Madrid, se observa que, de los 12.612 fallecimientos totales, 7.633 tuvieron lugar en hospitales, 4.170 en centros sociosanitarios, 788 en domicilios y 21 en otros espacios. Aunque el origen del contagio no tiene por qué coincidir con el lugar de la defunción, el escenario que se dibuja refleja que la incidencia del Covid no es homogénea en todos los focos de infección.

Mascarillas y guantes: ¿Suficiente en espacios públicos?

El balance de Sanidad refleja que el contagio se sigue produciendo. El transporte público aparece en la diana de muchos ciudadanos, pero ¿es suficiente el uso de mascarillas? El doctor Bonis relata un caso reportado en la literatura epidemiológica. "Un paciente Covid-19 que viajó en China en un autobús sin mascarilla. Posteriormente pudo adquirir una y viajó con ella puesta en otro autobús. En el primer autobús el paciente contagió a cinco de los 39 pasajeros. En el segundo, ninguno de los 19 viajeros se contagió". El especialista asegura que los estudios que se manejan hasta ahora avalan la eficacia de las mascarillas quirúrgicas para prevenir la transmisión si son empleadas por el portador de la enfermedad. Como muchos de estos pueden ser asintomáticos, el doctor Bonis anima a que todos los usuarios de transporte público las empleen.

"Los guantes y las mascarillas no son lo mismo", zanja la doctora Colom. El mal uso de los primeros puede multiplicar los contagios. En el caso de un supermercado, por ejemplo, si un trabajador utiliza guantes y toca los productos, las teclas de la caja registradora, la tarjeta que le entregan los clientes... y no los tira o los desinfecta después, "se blindará a sí mismo si no se toca la cara, pero no evitará la propagación". Además, el virus puede resistir hasta tres días, tanto en los guantes como en los envoltorios de plástico de los alimentos. Más que los lugares a los que vamos, lo que acelera o aplaca la curva de contagios es la forma en la que se desenvuelven los ciudadanos. La especialista lo tiene claro: "Hay que insistir en las medidas de seguridad, aunque suene repetitivo, y en un cambio de actitud: evitar el contagio de uno mismo es importante, pero si no ponemos atención en proteger a los demás será difícil vencer al virus".