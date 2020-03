Así son las 'canguros del virus'... o cómo hacer dinero cuidando niños sin colegio

"Entiendo que es una situación de urgencia. Yo me quedé sin colegio y, entonces, estoy aprovechando, por así decirlo, la situación para ganar algo de dinero". Es la respuesta de uno de los jóvenes alumnos que se anuncia en Internet ofreciéndose para cuidar niños tras el cierre de los centros escolares en la Comunidad de Madrid por el coronavirus. Preguntado por el precio, el joven asegura que no cobraría más de "ocho euros la hora" porque "tampoco se trata de abusar". Pero, aunque este sea un precio razonable, la suma de todos los días de cuidado necesarios -la suspensión de clases será hasta el 25 de marzo- hace bastante alta la factura de la epidemia.

Los portales que suelen utilizar las niñeras se han llenado de anuncios en las últimas 24 horas ante la necesidad de los padres de dejar a sus hijos, sin escuela o guardería, con alguien de confianza durante su jornada laboral. "Cuatro horas a 30 euros. Tampoco me parece justo pedir más. Soy monitora escolar y decidí ofrecerme como cuidadora porque no sé qué pasará con mi puesto de trabajo con las nuevas medidas por el virus. No sé si me van a echar, me van a apartar temporalmente, cortar el sueldo... Este cierre también tiene consecuencias para nosotras".

Otra estudiante universitaria explica en una llamada telefónica que "no he pensado en tarifas. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar?". Al no ofrecer una cantidad por el servicio, responde: "Estimo un precio de 15 euros la hora". La joven confesó que esta es su primera vez como 'babysitter', al margen de haber cuidado a su hermano, pero que está dispuesta a prestar el servicio por la necesidad de los padres. La mujer ya ha recibido más de 10 llamadas en lo que va de mañana solicitando su ayuda.

"Sé cómo está la situación y entiendo que hay gente que abusa". La cuarta joven consultada por este medio asegura haber trabajado antes como niñera y suele cobrar ocho euros la hora, pero ha decidido rebajar el precio a seis euros para apoyar a los padres que no tenían este gasto contemplado en sus presupuestos. La joven se alegra de haber recibido tres llamadas en solo 15 minutos de haber publicado su oferta. El dinero que recaude lo utilizará para cubrir los gastos de sus vacaciones de este verano.

No solo los más jóvenes se han lanzado a ofrecer sus servicios para cuidar menores. Una abuela ha entrado en el 'negocio'. "Adoro los niños y estoy pendiente de todas sus cosas, de sus comidas, de que hagan actividades y mucho más. Una persona de confianza, responsable y atenta", explica a La Información. La mujer asegura que cobra siete euros la hora y que cuenta con un amplio jardín exterior para recibir a más de uno ante la reciente urgencia de los padres. Esta 'canguro' no tiene experiencia profesional previa, pero asegura que "con los ojos cerrados puedes confiar en mí. Yo crié muy bien a mi hija y también me encargué de mi nieta. Los niños pueden venir a la hora que quieran a mi casa y se pueden quedar el tiempo que necesiten".

Las clases se reanudarán el próximo 25 de marzo, si el panorama mejora. Por el momento, los padres de familia deberán recurrir a servicios como el de niñeras para manejar la situación. En estos momentos la Comunidad de Madrid se encuentra en la segunda fase de contención del virus, pero los nuevos casos del brote pudieran endurecer las restricciones, como el caso de Italia donde todo el país se enfrenta a una cuarentena.