Simón no endurecerá las medidas porque "España es un país de transmisión local"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha cifrado en 904 los casos de coronavirus en España. Las CCAA más afectadas son Madrid, con 436 infectados y el País Vasco, con 149.

Preguntado por la diferencia entre las medidas planteadas por España y el resto de países comunitarios, Simón aseguró que "en cada país se debe hacer lo que las autoridades dicten porque las medidas que se están tomando en el resto de países son eficaces. España es un país de transmisión local. Hay algunas situaciones de las que no tenemos claro el origen de los contagios- de ahí viene la inclusión de España en la lista de zonas de riesgo- pero son pocas".

Por esto, el coordinador del centro declaró que no tiene sentido implementar normas que no van a ser del todo efectivas para la situación en el territorio español. El experto insistió en la necesidad de cumplir con las pautas básicas de higiene: "Llevamos mucho tiempo señalando las medidas básicas de higiene personal para que las personas no propaguen el virus. Son un ejercicio de responsabilidad individual. Si conseguimos que esto esté cubierto tendremos un impacto en la evolución de la epidemia. La acción individual e institucional tiene que ir de la mano".