Los mil turistas encerrados en Tenerife: "Solo sabemos qué sucede por la prensa"

"Entre las 05:00 y las 06:00 deslizaron una carta bajo nuestra puerta que explicaba que por razones sanitarias teníamos que permanecer en nuestros cuartos. Yo me he quedado en mi habitación todo este tiempo por razones de seguridad, pero he visitado de forma rápida a mis padres que duermen en el cuarto de al lado". Rose es una de las casi mil turistas que se han quedado encerradas en el hotel H10 Costa Adeje Palace tras la confirmación de un caso de coronavirus de otro huésped italiano.

La Policía Nacional ha levantado un cordón de seguridad en torno al lugar para evitar la salida o entrada de cualquier persona al recinto y el joven Sebastian Jonas, que se hospeda en un hotel cercano de la isla, asegura que pudo ver que "las puertas han sido cerradas con llave". Este aislamiento ha extendido la confusión entre los huéspedes. Hasta el punto de que, según asegura Rosa a La Información, se han ido enterado de los pormenores de la crisis a través de las noticias: "No nos han dicho nada más después de la carta de la mañana. Nos hemos enterado de todo por los medios". La joven suiza declaró por último que no se ha comunicado con su familia en su tierra natal y confesó que el hotel "solo nos ha dado una mascarilla a cada uno".

Esto ha paralizado las vacaciones de todos los turistas que estaban en el popular destino. Extranjeros de Suiza, Croacia, Bélgica, Italia y Austria se han quedado encerrados en el hotel de siete plantas. James, suizo, es uno de ellos. Viajó con sus padres y su hermano, un bebé de dos meses, y ahora "no no atrevemos a ir fuera. Salimos en las primeras horas del día con mascarillas, pero no lo haremos más. Llegué ayer a Tenerife. Solo llevo un día en este lugar y mira lo que ocurrió. Tenemos los billetes de regreso comprados para este domingo y espero que nos podamos ir este fin de semana".

Otros turistas han declarado a medios de comunicación que han podido seguir utilizando las instalaciones del hotel pese a la orden de confinamiento. Una portavoz del departamento de salud de Canarias ha declarado a la 'CNN'' que solo a los huéspedes que podrían haber tenido contacto con el mitaliano afectado por el Covid-19 se les pedía que se quedaran en sus habitaciones. También ha asegurado que los presentes no está en cuarentena en estos momentos: "Todavía estamos monitoreando y realizando controles de salud a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente con coronavirus". El 'paciente cero' del hotel es un médico italiano que pasaba sus vacaciones en la isla junto a su esposa -que también ha dado positivo- en el complejo hotelero de 467 habitaciones.

"No sé nada, aparte de una nota con un toque de queda"

La situación es bastante similar a la vivida hace unas semanas en el crucero 'Diamond Princess' en Japón, cuando 3.000 personas fueron puestas en cuarentena por la presencia de varios positivos a bordo. Hasta ahora, cuatro pasajeros de la embarcación han muerto. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avisado de que el riesgo de contagio a día de hoy en España de esta enfermedad "es bajo". Y es que a veces se cumple eso de que al viajar siempre atesoras historias que contar.

"Los hombros se relajan y el cuerpo se descongela: es un lujo en la vida". Las palabras de la finlandesa Harriet Strandvik, acompañaban a un idílico vídeo a su llegada a Tenerife. En apenas cinco días su situación ha cambiado radicalmente. "Sí, es verdad. Estamos atrapados en la habitación del hotel. No hay viaje a casa hoy. No sé nada, aparte de una nota debajo de la puerta con un toque de queda. Esto es irreal y aburrido", escribía Strandvik al mediodía de este martes. Sus seguidores no podían contener la sorpresa. "Primero la tormenta de arena, luego el coronavirus...", comentaba uno de ellos en alusión a la fuerte calima que ha padecido la isla hace solo unos días.