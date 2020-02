Incertidumbre en el hotel de Tenerife: "Deben permanecer en sus habitaciones"

"Estimados huéspedes, debemos informarles que por razones sanitarias el hotel ha sido precintado. Hasta que las autoridades lo indiquen deben permanecer en sus habitaciones". Esta es la carta que los huéspedes del hotel H10 Costa Adeje Palace encontraron debajo de sus puertas este martes y desató la alerta por la presencia de un caso positivo de coronavirus en el recinto.

"Las puertas del complejo están cerradas y hay un cordón policial que rodea el hotel", asegura John Turton a la BBC. El 'paciente cero' del lugar es un un doctor italiano que pasaba sus vacaciones en la isla junto a su esposa. En el complejo hotelero de 467 habitaciones y siete plantas hay cerca de mil personas que serán sometidas a exámenes y vigilancia extrema en las próximas horas. Este medio intentó contactar con el hotel, pero no hubo respuesta. Uno de los huéspedes británicos aseguró a Sky News que "no han recibido más información" que la de la nota y otro denunció que "no ha podido hablar con la recepción".

La estancia paradisíaca en el hotel cuatro estrellas con spa, gimnasio y restaurantes que los huéspedes tenían planeadas se han visto perturbadas por la crisis . Un turista británico reclamó en declaraciones al 'Mail Online' que "nadie nos dice qué está pasando, cuánto durará esto y quién nos va a alimentar. La forma en que se ha manejado todo es una desgracia. El hotel es como una tierra de fantasmas y mi temor es que al atraparnos dentro tengamos más posibilidades de contraer el coronavirus". La asociación de las kellys de Tenerife aseguró a 'La Información' que sus trabajadoras no quieren hacer declaraciones por el momento y que todos los movimientos están bastante controlados dentro: "Los que están dentro no pueden salir y los que han ingresado al hotel por voluntad propia lo han hecho a sabiendas de que no saldrán".

Matías Fonte-Padilla, el decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias envió un mensaje de "tranquilidad" ante el suceso este martes. El académico ha insistido en que el hecho de que se haya puesto en cuarentena el hotel "no significa en ningún caso que exista riesgo real de mortalidad o de propagación en las islas con efectos letales". En la misma línea, Agustín Melián de UGT aseguró a este medio que el mensaje que quieren trasladar todas las instituciones es de "cautela".

El hotel aseguró que ha puesto en marcha "todas las medidas sanitarias y operacionales recomendades" para "garantizar la seguridad de sus clientes y empleados" a través de un comunicado. La cadena hotelera afirma que está "colaborando estrechamente" con las autoridades sanitarias. Además, defiende que "está prestando a los clientes y personal del hotel todas las atenciones y cuidados necesarios para que, con independencia de las posibles molestias que esta situación les pueda ocasionar, estén atendidos en todo momento".

Varios agentes de la Policía Nacional rodean las inmediaciones del hotel en estos momentos para evitar, en la medida posible, la propagación del virus en la isla de aproximadamente 933.402 habitantes. La situación es bastante similar a la vivida hace unas semanas en el crucero 'Diamond Princess' en Japón, que retuvo a 3.000 personas en cuarentena por la presencia de varios casos del virus a bordo. Hasta ahora, cuatro personas de la embarcación han muerto.

Las autoridades esperarán a que salgan los resultados del segundo análisis del hombre italiano afectado para determinar los pasos a seguir, y se reunirán esta tarde para tomar "todas las decisiones que correspondan" e informar de las últimas medidas implementadas en la localidad para controlar la situación.