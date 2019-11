Crimen de los tirantes: el juez condena a Rodrigo Lanza a cinco años de prisión

Rodrigo Lanza Huidobro, el antisistema acusado y juzgado por el llamado crimen de los tirantes, podrá salir el próximo mes de junio de la cárcel de Zuera, donde lleva ya casi dos años por la muerte de Víctor Laínez, ocurrida el 12 de diciembre de 2017, cuatro días después de la violenta agresión que sufrió en el bar Tocadiscos de Zaragoza. Así lo ha decidido el magistrado-presidente del jurado, José Ruiz Ramo, tras imponerle una condena de cinco años de prisión y una indemnización de 200.000 euros, según recoge Heraldo.

El jurado declaró a Lanza culpable de un delito de lesiones dolosas en concurso con otro de homicidio imprudente, pero no de asesinato, como pedían las Físcalía y las acusaciones particular y privada. Pese a considerar probado que el acusado atacó y golpeó en la cabeza a la víctima cuando estaba de espaldas, el tribunal popular concluyó que la causa más probable de la muerte de Laínez no fue esta violenta agresión sino el impacto del cráneo de Laínez contra el suelo.

Basándose en el relato de hechos del veredicto del jurado, las partes tuvieron que ajustar sus escritos de calificación. Así, mientras la defensa, a cargo del letrado Endika Zulueta solicitó el mínimo, un año de prisión, el Ministerio Público, representado por Ana Cabeza, el abogado de la familia del fallecido, Juan Carlos Macarrón, y el de Vox, David Arranz, pidieron el máximo, 12 años.

Finalmente, el magistrado José Ruiz Ramo ha condenado a Rodrigo Lanza por las lesiones dolosas que contempla el artículo 148 del Código Penal, que establece penas de entre dos y cinco años para el que causa lesiones con un método o forma peligrosa, que en este caso serían los puñetazos y patadas que el jurado dijo que el acusado propinó a la víctima cuando estaba inmóvil en el suelo. El juez ha optado por la mitad superior, porque aunque le aplica una atenuante leve de arrebato le aprecia la agravantes de obrar por motivos ideológicos.

Nada más escuchar el objeto del veredicto y teniendo en cuenta que este calificaba de homicidio imprudente la muerte de Laínez, el letrado Endika Zulueta propuso al juez que permitiera salir de prisión a su cliente. Sin embargo, Ruiz Ramo dijo que se pronunciaría sobre esta cuestión en sentencia. Es por ello que ahora, teniendo en cuenta que la pena es de 5 años y que Lanza lleva ya casi dos años en prisión provisional, el juez le permite que salga del centro penitenciario de Zuera en junio.

La Fiscalía y las acusaciones ya anunciaron que recurrirían el fallo, por lo que tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de Aragón quien decida más adelante si cabe modificar la pena o incluso repetir el juicio, que es lo que tienen intención de exigir.