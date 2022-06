Detectan en Toledo el primer caso de cólera autóctono en España desde 1979. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha precintado una finca ubicada en la provincia de Toledo después de que una paciente menor de edad positivo en cólera -primer caso autóctono desde 1979- declarara haber bebido agua del inmueble. La directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, Elena Andradas, ha confirmado en su intervención en la VIII Jornada sobre vigilancia de la salud pública, que "se ha producido un caso de cólera diagnosticado en la Comunidad de Madrid, que se comunica no solo al Ministerio de Sanidad sino a la administración territorial correspondiente con la intervención de los inspectores de salud pública para evitar, cancelar la actividad en esa finca concreta donde había una actividad detectada a partir de la investigación epidemiológica".

Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional confirman a Europa Press que fue el Instituto Carlos III el que contactó días atrás con los servicios sanitarios autonómicos alertando de que la paciente, ingresada en otra comunidad autónoma, daba positivo en cólera tras hacerle una analítica. Esta paciente alegó haber estado en una finca de Toledo donde bebió agua. Al localizar esta finca, la Consejería de Sanidad procedió a realizar los análisis oportunos, tras lo que se detectó cólera en el agua, lo que ha motivado su clausura.

A este respecto, el profesor titular del Área de Parasitología y Director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna, Jacob Lorenzo-Morales, ha asegurado que el riesgo de que en España se produzca un brote de cólera es "casi nulo". "El riesgo es casi nulo para la población en general. El caso se ha dado en una finca con agua no potable. Las investigaciones irán ahora dirigidas a ver el origen (la fuente) de contaminación de esta agua. Como ya han dicho varios responsables de salud pública e investigación, con los controles de calidad del agua que hay en nuestro país tendría que ocurrir una catástrofe para que llegara contaminación a las redes de agua de abasto", ha dicho.

De la misma opinión se ha manifestado, en declaraciones a SMC España, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), Mar Faraco, quien ha insistido en que el riesgo de brote más amplio en España, con el control y prevención de las aguas de consumo humano y el saneamiento ambiental, es "casi inexistente". "Hablamos de agua no potable, no colorada, sin control higiénico alguno. Igualmente me intriga cuál es la fuente de contaminación inicial, el cómo ha llegado el vibrio [género de bacterias] allí. Habrá que esperar a las investigaciones epidemiológicas ya seguro en marcha", ha enfatizado.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con este bacilo; su transmisión está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre y a instalaciones de saneamiento, por lo que las fuentes consultadas inciden en que el riesgo para la población española es prácticamente inexistente.

En España hubo tres epidemias de cólera en los años 70, que afectaron a Zaragoza, Barcelona, Valencia y Murcia (1971); Galicia (1975); Málaga y Barcelona (1979), en las tres con una amplia distribución y una incidencia de 200-300 casos. Desde entonces, recuerda el protocolo del cólera de la Red de Vigilancia Epidemiológica, no se ha producido ningún brote y la mayoría de los casos detectados han sido importados. Además, insiste en que, en la actualidad, "debido a la elevada cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento, el cólera no supone una amenaza importante en nuestro medio".