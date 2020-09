Escudero esquiva el contagio en Madrid y se escuda en la capacidad hospitalaria

"No solo hay que realizar una valoración de la pandemia desde el punto epidemiológico", ha pedido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, al ministro Salvador Illa, después de que este insistiera en que se tomen medidas más drásticas para controlar al virus en la Comunidad. Escudero ha resaltado que la consejería madrileña monitoriza al virus a diario y que, según sus datos, "se ha reducido un 50% del total de los ingresados en los hospitales" de la región, al tiempo que ha descartado cualquier "imposición" por parte del Gobierno central.

Escudero ha añadido que esta "es la primera semana desde julio que disminuye el número de nuevos ingresos con respecto a la semana anterior" y ha destacado la actuación del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso pese a que los datos de Madrid superan con creces los del resto de territorios. La Comunidad ha añadido al conteo 13.449 contagios desde el viernes y ha registrado 82 defunciones en 72 horas. También es la primera en la lista en presión asistencial con un 25,9% de las cama ocupadas por pacientes con Covid-19, un dato que en las UCI se eleva hasta el 41,1%.

El consejero madrileño ha pedido al Gobierno central una "justificación técnica" del criterio que pretende aplicar en la región madrileña y que éste sea "homogéneo" en toda España. Además, ha insistido en que "a día de hoy no tenemos dificultades e cuanto a ingresar a los pacientes. Tampoco los tenemos en camas de UCI. Cada hospital tiene un plan de elasticidad que permite transformar su actividad".

Según ha afirmado Escudero, "Madrid no tiene ninguno de los criterios para esa intervención", que, no obstante, "no se ha planteado en ningún momento". "Esa vía de la imposición sería muy difícil de entender para muchos madrileños", ha agregado, al tiempo que ha expresado que espera que el Gobierno "no tenga ni siquiera la tentación de poder pensarlo".

Por otro lado, ha asegurado que el ministro "no ha marcado ningún tipo de plazo", y que han acordado "continuar hablando y profundizando en decisiones que sean técnicas y que sean basadas en datos que permitan tomar la decisión que sea más acertada".