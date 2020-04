España sufre un repunte de muertes diarias con 430 más, pero bajan los casos

Ralentización, aplanamiento, bajada, descenso... Hay poco consenso sobre cómo llamar a esta fase de la crisis del coronavirus en España. Los datos publicados en los últimos días son más bajos que a inicios del mes, pero el comportamiento del virus simula el de una montaña rusa por las subidas y bajadas de las cifras diarias y esto impide decretar que ya se ha doblegado la curva. El país ha registrado 430 muertes más en las últimas 24 horas, un aumento frente a los 399 de ayer, y la cifra de afectados nuevos experimentó un descenso. El total de positivos registrados hasta el momento ya es de 205.602 y el de las víctimas mortales de la pandemia alcanza los 21.282.

Los informes diarios de Sanidad han sido objeto de críticas por sus últimos 'retoques' producto de las irregularidades en el recuento de hospitalizados e ingresados en UCI, la separación de casos en virtud del tipo de prueba de detección –test rápidos o PCR-, las discrepancias entre el conteo de muertos de las CCAA y el Gobierno central, y la creación de una columna aparte para registrar a los asintomáticos. A esta incertidumbre de datos se suma ahora una tormenta política. El 'error' del general José Manuel Santiago Marín de contar el trabajo de su cuerpo para "minimizar el clima contrario" al Gobierno por su gestión de la crisis ha desatado los cuestionamientos de la oposición hacia la parcialidad del comité técnico del virus. La tensión ha seguido aumentando con el cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y la oposición por la utilización de cuentas falsas de Facebook para atacar o halagar las iniciativas gubernamentales.

El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar más medidas con vistas a relajar las restricciones del estado de alarma. El primer registro de menos de 400 muertes nuevas publicado ayer fue como una palmadita en la espada para las autoridades. El foco está puesto en la salida de menores y ancianos a las calles para dar un paseo, pero también hay pendientes económicos que abordar. El Gobierno ahora estudia prorrogar durante dos meses la prioridad del teletrabajo y el derecho de que los trabajadores con deberes de cuidado reduzcan su jornada laboral. Así mismo, el Ejecutivo estudia iniciativas relacionadas con la financiación de pymes y autónomos, de protección a personas despedidas en periodo de prueba y el funcionamiento de los ERTE.

Los gurús económicos de las entidades financieras más importantes del mundo ya han alertado sobre la debacle económica que puede provocar un confinamiento prolongado. El Gobierno ya trabaja en un plan escalonado para el retorno de los trabajadores a sus puestos de trabajo. La encargada de pilotar la operación es la ministra Teresa Ribera y su principal objetivo será evitar un rebrote mientras el país se encarrila para no tener que encerrar a la población de nuevo. Este diario ya ha desvelado que se barajan tres fases. Moncloa espera que el 11 de marzo las cifras le permitan anunciar alguna medida relativa a la vuelta a la actividad empresarial en centros industriales y algunos comercios. El segundo paso del desconfinamiento progresivo contempla para el 18 o 25 de mayo que el 50% de trabajadores ya estén activos y el tercero permitirá que la mayoría de empleados puedan trabajar en su puesto habitual, pero no tiene fecha todavía. Eso sí, la libertad total de movilidad no se dará por completo hasta junio.

Algunos vecinos europeos, como Alemania, ya han comenzado a salir de la crisis. El Gobierno de Angela Merkel dio luz verde a ciertos comercios para abrir sus puertas este lunes, pero sus 141.000 enfermos y 4.400 muertos distan bastante de los números en España. El último balance de la Universidad John Hopkins pone en la cabeza de los países más afectados a Estados Unidos, a España en el segundo lugar entre los territorios con más afectados y a Italia entre los que cuentan con más víctimas mortales. A modo global, la pandemia del Covid-19 ya deja más de 2,4 millones de cuadros y 170,418 muertes en el mundo.