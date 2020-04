La Guardia Civil admite que se persiguen bulos que critican la gestión del Gobierno

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, ha destacado que, en la lucha contra los bulos que se difunden principalmente por redes sociales, trabajan para minimizar "el clima contrario" al Gobierno por su gestión de la crisis generada ante la pandemia provocada por el Covid-19. Con esta simple frase, ha vuelto a la mente de muchos periodistas (e incluso de la oposición) las preguntas incluidas en el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la necesidad de controlar la información en tiempos de crisis.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, José Manuel Santiago ha puntualizado que, en este campo, se trabaja en dos direcciones: "por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno". "Todos estos bulos los tratamos de desmentir por nuestras redes sociales", ha añadido.

Apenas unas dos horas después, y con el PP pidiendo ya la comparecencia de los máximos responsbles en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reducido a un simple "lapsus" la frase si es que de verdad se ha entendido como una forma de limitar la libertad de expresión. "Eso es sagrado", ha subrayado en su propia rueda de prensa mientras admitía desconocer la declaración anterior.

"Desconozco lo que se haya podido manifestar porque estaba en la reunión de la conferencia de presidentes. Si esas son las expresiones que ha proferido, ha debido de ser un lapsus del general al contestar", ha afirmado el ministro del ramo. "El Estado de Alarma no cambia ni modifica nada y los bulos son aquellos que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que causar de una forma engañosa, torticera e indebida una gran alarma social con riesgo objetivo para el orden público. Y ahí no entra para nada la crítica", ha puntualizado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha secundado a su compañero para ratificar que el Gobierno trabaja por la libertad de expresión.Robles ha elogiado a los medios de comunicación y ha señalado que el Gobierno se compromete a defender a "ultranza" la libertad de expresión, que es "algo sagrado y que está reconocido en nuestra constitución". Además, ha pedido que "nadie se lleve a confusión", ya que "el estado de alarma no restringe las libertades".

En cualquier caso, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también reservó una parte de su discurso de la noche del sábado a los medios de comunicación, a los que pidió colaboración en la difusión de la pandemia y no calificar de "fracaso" las decisiones tomadas por el Ejecutivo que no resulten ser eficaces. "Significarán que vamos aprendiendo como responder de manera eficaz al Covid-19", apuntó en una apelación a la humildad, la pedagogía y a la cautela de todos los sectores.