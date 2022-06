Nueva estafa por correo: amenazan con difundir unos supuestos vídeos íntimos

La Oficina de Seguridad del Internauta ha detectado en los últimos días un aumento de correos electrónicos fraudulentos, que tiene como objetivo extorsionar a las víctimas para que paguen una determinada cantidad de dinero en bitcoins a cambio de no publicar supuestas grabaciones íntimas. Según han explicado los agentes, este tipo de engaño se conoce como "sextorsión" y "cualquiera podría ser víctima de él".

Esto es debido a que en realidad no existen tales cintas. Los delincuentes utilizan ese pretexto para generar preocupación al receptor del correo y que proceda a realizar el pago solicitado. Desde la Oficina detallan que el mensaje fraudulento simula ser enviado desde la propia cuenta del usuario, ya que suplantan su identidad, aunque en realidad no es así. También informan que estos correos suelen incluir un asunto que indica: "Tiene un pago pendiente. Debe liquidar su deuda". Sin embargo, los agentes no descartan que pudiera haber otras fórmulas.

Consejos para solucionarlo

Los estafadores explican en el cuerpo del mensaje que el ordenador del ciudadano ha sido infectado con un software que espía sus movimientos y con el que han conseguido supuestos vídeos íntimos. A continuación, los ciberdelincuentes amenazan con difundir este contenido entre los contactos del destinatario del correo, a no ser que realice un pago en bitcoins en un plazo de 48 horas.

En este sentido, los profesionales han explicado que el objetivo de este breve plazo de tiempo es evitar que la víctima "se pare a pensar y analizar lo que está sucediendo", y abone el importe en la mayor brevedad posible ante el miedo de pensar que dicho material comprometido pueda ser distribuido.

En el caso de haber recibido un correo electrónico con las características anteriormente descritas, lo aconsejable es proceder a eliminarlo: "Nadie ha tenido acceso a tus dispositivos, ni ha grabado un vídeo íntimo. Se trata de un engaño que utiliza estrategias de ingeniería social para que sigas las indicaciones del ciberdelincuente".

Asimismo, desde la Oficina de Seguridad avisan de que es muy importante que no se pague ninguna cantidad a los extorsionadores, ya que "esto sirve a los ciberdelincuentes para saber si la cuenta está activa y enviar nuevos fraudes en el futuro". En el caso de que haber accedido al chantaje, habrá que recopilar todas las evidencias de las que se dispongan (capturas de pantalla, e-mails, mensajes, etc.) y contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para presentar una denuncia.