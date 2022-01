Farmacias atrapadas por la bajada de los test: "Cada una perderá unos mil euros".

En España se ha pagado entre cinco y diez euros por un test de antígenos estas Navidades. Un mes después de que la variante Ómicron llegara a nuestro país y se produjera la sexta ola, el Gobierno ha limitado el precio de venta al público hasta los 2,94 euros, según anunciaba este jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, después de que se celebrara la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. El aumento de los contagios ha provocado que el Ejecutivo tomara una decisión, que según el gremio farmacéutico, es adecuada pero "llega tarde". Dicho precio entrará en vigor desde este sábado y afectará a todos los test de autodiagnóstico puestos a la venta, por lo que las farmacias tendrán que asumir el coste de las pruebas que adquirieron a las distribuidoras antes del anuncio de esta medida.

Es el caso de Alberto, que es el encargado de una farmacia en Barcelona. Este farmacéutico no ha podido ocultar su sorpresa cuando desde La Información le hemos trasladado la noticia del precio tope fijo: "Me estoy enterando ahora mismo y a nosotros nos supone un problemón". Alberto explica que desde su empresa han adquirido 400 test a un precio de 4 euros por unidad. Ahora, con un margen de solo dos días, tienen que darle salida: "La gente ya sabe que se ha fijado el precio y no le importará esperar 48 horas para comprarlo. Ya me dirás que podemos hacer con unos test de autodiagnóstico que hemos comprado por 4 euros y tenemos que venderlos por 2,94... Vamos a perder dinero". Esta farmacia calcula que podrá llegar tener unas pérdidas 1.000 euros con esta medida: "Además de que no vamos a tener ningún beneficio con estas ventas"- sentencia.

Desde las grandes asociaciones del sector también se han sucedido las reacciones. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Feidfar) aseguraron este jueves que asumen el precio de los test de covid-19 fijado por el Gobierno (2,94 euros) aunque reconocen que perderán dinero. Así, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, manifestó en un comunicado que “aunque el precio fijado conllevará que la mayoría de las farmacias dispense en este momento los test por debajo del precio de adquisición, los farmacéuticos siempre hemos puesto por delante la salud de los pacientes y el interés sanitario frente al económico”

Manuel, de una farmacia de Sevilla, cree que la medida llega tarde y apunta al 'eslabón de la cadena' equivocado: "Es una decisión que se toma un mes después del aumento de contagios. Deberían haber intervenido en el otro extremo de la cadena y no en la última: en las distribuidoras y en las compras internacionales". Esta empresa tiene en el stock 300 test, a los que darán salida a un precio más bajo del que adquirieron: "Perderemos unos 50 céntimos por prueba, sumado al beneficio que dejamos de ingresar y percibir".

Desde que el Gobierno anunciara esta semana que fijaría un 'tope' en los precios de los test de antígenos, algunas farmacias han notado como las ventas se han ralentizado. Es la situación que cuenta Paqui a La Información, farmacéutica en Úbeda (Jaén): "La propia gente nos dice que están esperando a que regulen el precio. Nosotros esta semana estábamos vendiendo los test a 6,5, de acuerdo al precio que ponen los distribuidores". En cuanto a las pérdidas, este establecimiento ha sido precavido y ha adquirido pocas pruebas estos días: "Teníamos la mente puesta en que el Gobierno fijara un precio máximo". Desde esta farmacia apoyan esta medida, que aseguran, "dará un servicio de mayor calidad al cliente, y a un precio más asequible".

En la farmacia de José María, en Arroyo de la Luz (Cáceres), no han dejado de llegar clientes que demandan este producto desde que comenzara la escalada de contagios justo antes de Navidad: "Viene gente que ha tenido contacto estrecho, síntomas, o que tiene miedo y quiere quedarse tranquilo". Cree que es una medida positiva porque ahora mismo es un bien de primera necesidad, pero coincide con Manuel en que también deben limitar el costo de las distribuidoras: "Al final son ellas las que marcan el precio, y no estamos ante una situación de la que haya que lucrarse. Nuestros precios se ajustan a las ventas de estas empresas"- concluye José María. Un sector, el farmacéutico, que vuelve a estar a la orden del día después de que el Gobierno, un mes después del inicio de la sexta ola, anuncie una medida que pondrá precio máximo a los test de autodiagnóstico, 2,94 euros. La decisión provoca que las farmacias asuman el coste de aquellas pruebas que se adquirieron a precios más altos y a las que ahora deben de dar salida. Aún así, la mayor parte del gremio 'mira con buenos ojos' una limitación de precios para dar "un mejor servicio a su clientela".