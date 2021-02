Galicia recupera el horario de comercios y decidirá en siete días sobre los bares. 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que a partir de este miércoles, 17 de febrero, el comercio no esencial recuperará su horario habitual y se podrá recuperar la actividad deportiva y cultural con limitaciones, mientras que la hostelería tendrá que esperar hasta el lunes 22 para iniciar una posible desescalada. En una rueda de prensa, que recoge Efe, para informar de los asuntos tratados en la reunión del comité clínico de este lunes, ha anunciado además que se inicia la desescalada también el miércoles en las residencias de mayores, que permitirán a partir de ese día tres visitas a la semana y de dos familiares.

Según ha explicado, el comercio no esencial, que ahora cierra a las 18:00 horas, recuperará su horario habitual, y ha añadido que la posible apertura de hostelería a partir del lunes será siempre en función de los territorios y de la evolución epidemiológica, así como la posibilidad de reunirse con no convivientes, porque "los datos non muestran todavía una mejoría suficiente" para iniciar una desescalada generalizada. Además, ha advertido de que la cepa británica "ya es predominante", por lo que ha instado a mantener la "prudencia" dado que también continúa la presión hospitalaria.