Risto se queda mudo: "No me atrevo a juzgarte. A la mierda la dureza…"

Una joven emocionada de unos 30 años llegaba al escenario con la ilusión de sorprender al jurado de esta edición. "Me llamo Sara, pero me llaman la mujer de hojalata, y voy a cantar una canción que representa mucho para mí". Una vez hecha la presentación, llegaba el momento de mostrar su talento pero Sara, se emocionaba y no era capaz de arrancar. Era entonces cuando contaba que el tema que les iba a presentar se lo dedicaría a una persona muy especial que ya estaba fallecida, y de ahí la emoción.

Sara cantaba. La canción emocionaba tanto al público como al jurado, ponía en pie a todo un teatro, y llegaba el momento de la valoración final. "Ahora entiendo por qué eres la mujer de hojalata, porque se te fue el amor de tu vida", decía una Paz con lágrimas en los ojos a una Sara que tampoco podía parar de llorar. "Tú no puedes dejar de llorar y yo de emocionarme", añadía Padilla. Unas palabras a las que se sumaba la valoración de Dani Martínez: "Cuando uno tiene una ilusión, como tú, no puedes perder la pasión porque es lo que nos mueve en la vida" Y, pocos segundos después, la de Edurne: "No me quiero imaginar por lo que has pasado en la vida, tiene que haber sido durísimo. Transmites paz y eres como ver a un ángel sobre el escenario", decía la cantante.

Pero falta la valoración del miembro más duro del jurado: Risto Mejide. "Yo, Sara, es que hay a veces que hay actuaciones que no me atrevo a juzgar. Y yo soy un tipo que aparece en una mesa que quiere valorar algo cuando, lo que tú estás viviendo en el escenario, es otra cosa, es otro círculo. Llevas un par de alas… nunca dejes de volar", sentenciaba el publicista.

"Te doy fuerza y un sí", decía Paz. Dani le daba otro sí lleno de ilusión. Para Edurne era otro sí, y, para Risto… "Has elegido una canción que dice mucho de ti, pero, tengo que ser sincero y duro…", manifestaba Mejide se la manera más despiadada, pero, añadía: "Bueno, a la mierda la dureza. Es un sí".