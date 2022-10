Grados europeos y un semestre en cada país: así será la universidad del futuro

Cinco meses en Valencia y otros cinco en Berlín. Al año siguiente, otros tantos en Milán y Varsovia, y así hasta completar cuatro cursos. Siete universidades europeas con estudios científicos y tecnológicos conforman desde 2020 la alianza Enhance, encargada de diseñar el nuevo modelo de universidad europea que otorgue un salto de calidad al actual programa Erasmus, que plantea la movilidad de los estudiantes para uno o dos semestres a lo largo de los cuatro años que dura un grado universitario.

Financiado con 5 millones de euros por la Comisión Europea, la idea de este novedoso proyecto busca conformar el primer supercampus universitario europeo en el que los alumnos puedan cursar sus estudios saltando de país en país, enriqueciendo su visión y aprendizaje. La Universitat Politècnica de València (UPV) es la única entidad española que participa en un proyecto que cuenta con grandes centros europeos como la Universidad Técnica de Berlín, el Politécnico de Milán y otras universidades de Varsovia (Polonia), Chalmers (Suecia), Aachen (Alemania) o Noruega.

La hoja de ruta busca difundir los valores fundacionales de la UE a través de los estudios, una transformación del modelo educativo similar al que se vivió con la implementación del plan Bolonia. Este cambio de paradigma se completaría con la puesta en marcha de un Área Europea de Educación en 2025, que posteriormente sería la encargada de diseñar grados universitarios comunes para todos los países de la Unión Europea. Hasta llegar a ese punto, el proyecto Enhance será el encargado de romper todas las barreras jurídicas existentes que faciliten el movimiento de estudiantes e investigadores entre países, gestionando la compatibilidad de estudios y el reconocimiento automático entre las distintas facultades.

El proyecto busca generar nuevos vínculos para equipos internacionales que favorezcan de igual forma a la educación, investigación e innovación.

De esta forma, las universidades tradicionales tal y como las conocemos pasarían a formar parte de campus europeos en el que estudiantes, profesores y personal podrían moverse libremente. Como viene siendo habitual con los proyectos supranacionales, esta idea topa con la realidad administrativa y las diferencias jurídicas entre países. Para romper con ellas, los equipos de Enhance han diseñado los primeros itinerarios curriculares que simplificarán la movilidad para planes de estudios similares. La primera prueba piloto se implantará el próximo cuatrimestre (de febrero a junio) y en ella participarán alumnos de la Universitat Politècnica de Valencia.

El otro gran avance de este novedoso equipo que junta a las más prestigiosas universidades técnicas tiene que ver con las microcredenciales, una nueva propuesta de la Unión Europea que permitirá que cualquier persona pueda cursar hasta 15 créditos ETCS en educación formal o no formal -pudiendo incluso ser impartida por empresas- e incorporar estos estudios certificados a su currículum. La Politécnica de Valencia será la primera universidad española en implantarlas, con la idea de que ya formen parte del programa de estudios del "supercampus" europeo.

La propuesta de la universidad única europea busca ampliar la oferta educativa para que sea más diversa, flexibilizando los itinerarios de aprendizaje, combinando la educación presencial con la online y facilitando la movilidad para trasladarse a otros países. El programa, basado en la co-creación, busca fomentar los equipos internacionales que deberán tener en cuenta el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la diversidad. También trata de establecer nuevos vínculos entre educación, investigación e innovación mediante la digitalización de procesos y el fomento del aprendizaje continuo durante toda la vida en una cultura internacional.

Andrzej Kraśniewski, profesor de la Universidad Técnica de Varsovia (WUT) considera que el modelo de campus único ("One campus") beneficia a los estudiantes, al ofrecerles una amplia oferta conjunta, personalizada y con mayores posibilidades de movilidad internacional. En su opinión, este nuevo modelo busca crear un nuevo entorno integrado de aprendizaje y enseñanza, "que combine las fortalezas de las universidades como si fueran una sola".

En el proyecto Enhance participan la Technische Universität Berlin, la Warsaw University of Technology (WUT), la RWTH Aachen University, la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), la Chalmers University of Technology, el Politecnico di Milano (POLIMI) y la Universitat Politècnica de València (UPV). Recientemente se incorporaron al proyecto dos centros de estudios ucranianos, la Universidad Técnica Nacional de Ucrania en Kiev y la Universidad Nacional Politécnica de Lviv.