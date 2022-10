El infierno de alquilar una habitación en el 'paraíso Erasmus': hasta 600 euros. 

El curso académico 2022-2023 será el primero oficialmente 'normal' tras el estallido de la pandemia del SARS CoV-2 en marzo de 2020. De ahí que la la movilidad internacional de estudiantes se haya disparado y ya alcance las cifras preCovid. Conocida es la odisea de cientos de estudiantes españoles del programa Erasmus+ en Italia o en Países Bajos, ‘tirados’ sin poder alquilar una casa para alojarse. Siendo como es nuestro país el que más estudiantes Erasmus recibe de toda Europa -unos 52.000 al año-, los expertos descartan que aquí se produzca una situación parecida, pero sí que es cierto que los estudiantes internacionales que deciden venir a España tienen que aflojarse el bolsillo y pagar hasta 600 euros por una habitación en un piso compartido en Madrid, Barcelona o San Sebastián, las tres ciudades con los alquileres más caros. España -por el clima, el ocio, la cultura, el sistema educativo o la vida nocturna- es el paraíso Erasmus y, a la vez, se está convirtiendo en el ‘infierno’, al menos económico, para que estos estudiantes alquilen un espacio para poder vivir durante el curso.

Los estudiantes Erasmus que llegan a España, como los españoles que salen a los distintos países de Europa (alrededor de 40.000), reciben una beca mensual en torno a los 400 euros y se quejan del precio del alojamiento en España, que supera los 500 euros al mes por una habitación en ciudades como Madrid. “Entre unas cosas y otras al mes me puedo gastar unos 900 euros”, reconoce Mathias, de 21 años, y estudiante alemán de Derecho, que estará este año en la Universidad Complutense. “Evidentemente no llega con la beca. Me tiene que ayudar mi familia. Si no sería imposible”.

Eduardo Garbayo, es Head of Business and Operations de la plataforma de alquileres de media y larga duración, Spotahome, que este verano ha visto incrementarse en un 30% el alquiler Erasmus en España y ha cerrado más de 3.000 alquileres. “En Spotahome prácticamente todas las residencias y pisos que se publican se alquilan enseguida”, explica. De media, en España,

de más caro a más económico, los Colegios Mayores cuestan entre 1000 y 1500 euros al mes de media; las residencias entre 600 y 800 y una habitación en un piso compartido ronda, o supera, los 550 euros al mes en Madrid o Barcelona, los 400 en Valencia y los 300 en Granada, una de las ciudades preferidas por los estudiantes extranjeros que pasan una temporada en nuestro país, entre otras cosas, por el precio más económico de los alquileres. . Lo cierto es que en una situación de subida de precios generalizada, el alquiler no ha escapado de esta vorágine inflacionista alentada, además, por la gran demanda de pisos de alquiler.

“Es caro, muy caro”, reconoce Julian Madiot, estudiante francés que estará este curso en San Sebastián, una de las ciudades más caras. “Elegí venir a San Sebastián por la cercanía a mi ciudad, Burdeos, y porque me gusta el País Vasco”. Julian ya conocía, “me lo advirtieron, que San Sebastián es de las ciudades más caras en el tema vivienda y lo cierto es que me ha costado encontrar un piso. Al final he logrado una habitación en un piso compartido con dos chicos españoles y pagamos 1.600 euros al mes. Con luz, gas, agua... Me sale por 600 euros. Eso más la comida, el transporte, algo de dinero para salir... Con la beca Erasmus, 400 euros al mes, no me llega, y he tenido que pedir un crédito avalado por mi familia”.

Pese a esta carestía, los expertos en el sector inmobiliario y en el alquiler a estudiantes niegan que en España se peda producir una situación como la de Italia, donde los propietarios rechazan alquilar pisos a estudiantes. “Aquí, en España, eso no puede pasar, los alquileres a extranjeros son fundamentales para el mercado de alquiler y un gran negocio. Además, por la propia estructura del alquiler en España, es beneficioso para los propietarios que, sobre todo en ciudades costeras, cuando se van los estudiantes en mayo, alquilan en verano el piso a turistas”.

Algunas voces hablan con sorna de que el programa Erasmus es, junto a la Champions League, el evento que más han fortalecido en los últimos años la identidad europea, pero el turismo académico se ha convertido, aparte de otras cosas, en un gran negocio, al menos en un país receptor de estudiantes como es España. Así, tal y como aparece en el informe de impacto económico de los estudiantes internacionales en España realizado por el ICEX, en el año académico 2018-2019, hubo 1.044.898 estudiantes internacionales matriculados en instituciones españolas, incluyendo estudiantes en programas Study Abroad (SA), Erasmus+, escuelas de español, grados universitarios, másteres, además de cursos y exámenes del Instituto Cervantes. El impacto económico conjunto fue de 3.795.740.732 de euros y el efecto multiplicador del gasto de los estudiantes fue de 2,27.

El nuevo programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027, cuenta con un presupuesto de algo más de 28.000 millones de euros. Gracias a este

renovado programa de la Comisión Europea se financiarán proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el aprendizaje para 10 millones de personas de todas las edades y de todos los orígenes. O sea que el negocio del turismo educativo va a continuar, con la importancia que tiene para nuestro país al desestacionalizar el habitual turismo de sol y playa que recibimos.

Desde la plataforma online Live4Life, especializada en alquiler de pisos para jóvenes universitarios, cuentan que “hay múltiples diferencias entre el alquiler en Italia y en España, pero también en el comportamiento que siguen en el mercado jóvenes españoles y extranjeros y no hemos visto ningún atisbo de una situación parecida con estudiantes extranjeros en el mercado español. En nuestro país y referente al alquiler hay un importante empuje de los universitarios británicos, franceses y alemanes y éstos tienen menos reticencias a pagar un precio más alto que los españoles. Tienen en cuenta una buena localización y un buen estado de la vivienda, pero a la hora del precio un universitario extranjero está dispuesto, por lo general, a pagar más de alquiler que un español.”

En 2022 se conmemora el 35 aniversario del programa Erasmus, que en sus inicios en 1987 era el programa de intercambio de universitarios europeos en el que participaron unos 3.000 estudiantes, 95 de ellos españoles, hasta llegar a los más de 10 millones de participantes hasta 2020 en toda Europa. A España, en este curso, llegarán más de 50.000 estudiantes, un alivio tras la Covid-19 para nuestro sector turístico y residencial. Y eso se nota, por ejemplo, en el 'boom' de las residencias de estudiantes, que ha abierto el apetito de los fondos y los inversores: en 2023 habrá 120.000 camas en este segmento en España, 20.000 más que en la actualidad.