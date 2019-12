Frank Cuesta, contra Greta Thunberg: "Está siempre donde hay mucha pasta"

Pocas horas antes de que comenzase la cumbre del clima (COP25) que este año acogerá Madrid en la que Greta Thunberg centrará buenas parte de las miradas, Frank Cuesta ha aprovechado para arremeter contra la joven activista en su último vídeo en forma de parodia.

"Los cinco bichos más raros que he tocado (tercera parte)". Así se titula el clip del presentador de Wild Frank contra la que ha denominado como Gretus Amargatus.

"Se trata de un animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre cambio climático. Cualquier reunión internacional o cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar la que pueda". Así comienza Cuesta a definir a Greta Thunberg en una parodia en la que junto a él se encuentra una versión de sí mismo ataviado en un saco verde a modo de vestido y una peluca con trenzas.

Durante el vídeo, la Greta parodiada por Frank no para de decir "How you dare" (cómo os atrevéis). Lo hace en referencia al discurso que Thunberg pronunció en la Cumbre del Clima de la ONU celebrada hace semanas en Nueva York.

"No vais a ver a este bicho recogiendo mierda, ni limpiando, ni investigando, ni estudiando para poder ayudar al cambio climático. Va a estar siempre en botes así de estos que no usan gasolina, por un bote al lado y otro por protección y un helicóptero que le sigue". Añadía además: "Su mordedura tiene veneno".