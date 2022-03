Un hombre suma treinta detenciones por "simpas" en bares de Zaragoza

Un hombre de 47 años acaba en prisión provisional tras acumular treinta detenciones en Zaragoza por negarse a pagar las cuentas en los establecimientos donde come. Este hombre, Antonio Miguel G.M., ha sido detenido en la capital aragonesa después de su último "simpa", el pasado día 9 de marzo, según han explicado desde Policía Nacional. Al varón le imputan por delitos leves de estafa, puesto que lo consumido varía entre los 13 y los 97 euros.

A pesar de ser acusado por delitos leves, el juez ha considerado apropiado decretar prisión provisional puesto que el hombre no aportaba domicilio conocido ni fiabilidad de presentarse ante el juez cuando fuera requerido. En el último mes ha sido detenido ocho veces, pero suma una treintena desde su primer "simpa" en 2016. De hecho, en enero de 2018 la Audiencia de Zaragoza le condenó a una multa de tres euros diarios durante tres meses por un delito leve de estafa al no abonar una consumición que ascendía a 49 euros.

En su último "simpa", Antonio Miguel G.M. se negó a abonar la cuenta de la cena, de casi 60 euros, y los responsables del local llamaron a la Policía, que habló con él. Dijo que no llevaba dinero y que no tenía intención de pagar, por lo que lo detuvieron por un delito leve de estafa. Desde la Policía Nacional indican que se han realizado más intervenciones con esta persona en el último mes, aunque los perjudicados no quisieron interponer denuncia y perdonaron la deuda.

Tipos de delitos

Hurto, estafa, fraude fiscal, blanqueo de capitales... son algunos de los delitos en los que pueden incurrir personas que obtengan dinero de forma fraudulenta. La gravedad de las faltas anteriores es notablemente diferente y, por tanto, sus consecuencias penales. Además, hay que tener en cuenta que según el importe obtenido de forma irregular se podrá imputar una pena u otra.

El hurto se imputará a quien obtenga un bien sin el consentimiento del dueño y con ánimo de lucro, pero sin emplear la fuerza ni en las personas ni en la cosa. En ese caso, se imputará una pena de prisión de 6 a 18 meses siempre que el valor de los sustraído supere los 400 euros.

Además, el Código Penal establece una pena mayor, de uno a tres años de cárcel, si el hurto afecta a determinados bienes, con independencia de su valor. Si el valor de lo sustraído no excede los 400 euros, el delito será leve y no conllevará pena de prisión, sino una pena de multa de uno a tres meses, aunque el responsable contará ya con antecedentes penales.

En relación con el hurto, es habitual que se confunda con el delito de robo. Sin embargo, el Código Penal separa ambos conceptos y el de robo conlleva una mayor gravedad. En concreto, la principal diferencia implica que en el robo se producirá fuerza en las cosas o violencia o intimidación a las personas. Estos actos están penados con uno a tres años de cárcel, que se podrán incrementar hasta cinco, en caso de apropiarse de determinados bienes.