Los médicos de Valladolid lanzan un SOS: "Rozamos el colapso inmediato"

"Yo no me he quedado en casa por ti, ahora tú no lo vayas a estropear por los demás. Se responsable". Es el mensaje que acompaña el perfil en Twitter de José Luis Almudí, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid que acaba de lanzar una llamada de socorro ante la evolución actual de la pandemia, cuyas cifras "están llevando a una posición de riesgo inminente a nuestro sistema sanitario". Alertan de que el riesgo del colapso hospitalario puede ser inmediato y no hay más que ver los datos de pacientes ingresados con coronavirus y la ocupación de las camas UCI para entenderlo. Desde el colectivo insisten en que las "tasas de incidencia acumulada, el elevado porcentaje de ocupación de camas hospitalarias y de unidades de críticos por la Covid-19 al que se suma la extenuación de los profesionales sanitarios por la sobrecarga asistencial y emocional, nos plantean un escenario de colapso inmediato".

Ponen en el foco el debate político, "la demagogia en los mensajes que se transmiten, los comportamientos inadecuados y poco ejemplarizantes de algunos políticos y/o responsable sanitarios respecto a la vacuna y las expectativas prometidas de difícil cumplimiento que generan insatisfacción en los ciudadanos". Todo ello deja a los profesionales de la salud "en una situación comprometida que ahonda más la sensación de insatisfacción, desilusión y agotamiento". ¿Y la solución? Entienden la grave situación por la que pasan muchos trabajadores y empresarios de diferentes sectores, para los que "pedimos ayudas inmediatas desde las administraciones" pero también se ven en la obligación de pedir medidas y restricciones orientadas a disminuir la transmisión de la enfermedad. Urgen a los ciudadanos que adopten medidas de responsabilidad individual, que restrinjan al máximo su movilidad y plantean incluso "un confinamiento voluntario".

No le faltan argumentos a Almudí para defender esta llamada de atención. En Valladolid "las camas de pacientes ingresados en la UVI con coronavirus está en un 75% de ocupación y este dato da a entender que estamos en un punto muy crítico y en cualquier momento podemos llegar a la situación de colapso". Y explica: "Colapso es cuando no puedes dar respuesta a las necesidades asistenciales que tienen los ciudadanos porque no hay camas o no hay respiradores". Y el panorama es así de dramático ya que en la actualidad están casi al borde de la ocupación total hasta "las ucis que se han improvisado en cafeterías o gimnasios colocando a un paciente conectado a un respirador".

La comunidad de Castilla y León ha sumado este domingo 2.052 nuevos positivos, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 178.080, al tiempo que suma 25 nuevas víctimas mortales (24 en hospitales y uno en residencia), según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad. Valladolid es la provincia con más positivos notificados en la última jornada, con 289 casos y un total de 41.391 infectados. La llamada de atención de los médicos llega con una incidencia acumulada en la provincia de 776 casos por cada 100.000 habitantes (dato de los últimos siete días). Muy alto y alejado del umbral considerado como riesgo máximo del gobierno: 250.

Por su parte la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha hecho un repaso a la situación epidemiológica en Castilla y León asegurando que "están francamente preocupados" y añadiendo que "esta tercera ola puede ser la peor de las tres", y en esa línea piden los médicos un compromiso para doblegar una nueva curva que en España ha sumado este fin de semana más de 93.000 casos nuevos y 767 fallecidos, unos datos récord que los expertos temen no hayan tocado techo. "La segunda ola nos está sobrepasando", asegura Almudí que se niega a hablar de una tercera sino de una segunda no controlada y quien tiene claro que es fruto de "la movilidad que ha habido en la Navidad". Tacha de suicida la campaña 'Salvar la Navidad' y "ahora estamos viendo los resultados". Mira de reojo a la cepa británica que llega con capacidad de disparar los contagios pero lo que sí tiene claro es "que durante las fiestas navideñas ha habido más movilidad y más contacto social entre diferentes grupos e incluso burbujas familiares en reuniones sin mascarilla ni medidas de seguridad".

Y aquí entran en juego las matemáticas: "A mayor número de diagnósticos positivos, más número de ingresos, mayor porcentaje de pacientes que acaban en UCI y más fallecidos". Este médico con especialidad en Atención Primaria ha detectado un "incremento progresivo del número de pacientes diagnosticados y un alto porcentaje de positivos entre sus contactos estrechos". Más concretamente "en la familia". Con las cifras en la mano "nos hemos dado cuenta que ese positivo ha tenido una vida social desmesurada con un número de contactos impresionante dentro de su familia y eso nos termina por desmoralizar".

Explica que "llevamos un año al pie del cañón dando recomendaciones y esforzándonos y pese a todas las restricciones seguimos sin obtener buenos resultados y teniendo un número importante de contagiados. Esto desilusiona". Recuerda que en el mes de marzo los casos de coronavirus empezaron a llegar "en forma de un goteo constante" y luego llego "el boom de los meses de marzo y abril". Ahí el "nos vimos sobrepasados por el desconocimiento y falta de recursos". Ahora lo que les sobrepasa es "el volumen de casos", reflexiona. "La ciudadanía no ha aprendido nada", sentencia.

Y este mensaje de alarma no es el único que quieren transmitir desde el Colegio Oficial, donde también están muy preocupados con "lo que no se está diagnosticando o tratando que no es coronavirus". La nueva normalidad que había llegado a los quirófanos después de doblegar el primer tsunami de casos es cada vez más reducida "en las intervenciones que se pueden demorar". Por todo, piden "comprometernos todos porque si no no duden que la factura que pagaremos a nivel sanitario, económico, social y político se llevará por delante todo nuestro sistema de bienestar social".