Iker Casillas no se presentará a las elecciones para presidir la RFEF

No pudo ser. Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid y de la selección nacional y que estos últimos años ha militado en el Oporto luso, ha comunicado este lunes que no se presentará definitivamente a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como era en principio su intención. La decisión de Casillas deja libre el camino al actual presidente de la institución, Luis Rubiales, para la reelección. "El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano", señala en un comunicado.

Los tambores de que un nuevo nombre se disputaría la dirección de la RFEF con Rubiales captó toda la atención del mundo del 'deporte rey'. La Covid impactó en el país cuando aún no se había zanjado la fecha final de unos comicios que podrían acabar con el mandato de Rubiales, al frente del organismo desde el 17 de mayo de 2018. La RFEF formalizó el pasado miércoles la convocatoria de elecciones a la presidencia, que se celebrarán el 17 de agosto, si dicho mes se acaba considerando hábil por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para los comicios federativos; o el 17 de septiembre, si no es así.

La candidatura de Iker Casillas estuvo rodeada de dudas desde el primer momento, y no fue hasta el pasado 17 de febrero, cuando el guardameta confirmó que se presentaría a las elecciones. El interés del exguardameta rés por el puesto era un secreto a voces en las altas esferas futbolísticas (y fuera de ellas), pero no fue hasta ese lunes de febrero cuando el excapitán del Real Madrid, actualmente en el Oporto, anunció su candidatura a través de su cuenta oficial en Twitter: "Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020", rezaba el mensaje.

"Estamos trabajando con el máximo respeto y decisión en nuestra candidatura. Más de 23.000 electores nos esperan en unas elecciones justas y transparentes. 139 asambleístas decidirán". El anuncio de Casillas abría entonces el camino a una pugna por la presidencia en la que, hasta ese momento, Rubiales jugaba solo y en cuya ecuación parecía que la fecha era la única incógnita. Se barajaban entonces la posibilidad de unos comicios en primavera, lo que hubiera implicado un cambio en el programa que marca la normativa, o en el segundo semestre de 2020, fecha que marcada para la votación en el calendario oficial. La Covid desbarató el calendario.