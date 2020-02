Casillas anuncia que competirá contra Rubiales por la presidencia de la RFEF

Íker Casillas ha confirmado oficialmente que se suma a la contienda por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que lo enfrentará a Luis Rubiales, actualmente en el cargo. Su interés por el puesto era un secreto a voces en las altas esferas futbolísticas (y fuera de ellas), pero no ha sido hasta este lunes cuando el exguardameta y excapitán del Real Madrid y de la selección nacional y actualmente en el Oporto, ha anunciado su candidatura a través de su cuenta oficial en Twitter: "Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020", reza el mensaje.

"Estamos trabajando con el máximo respeto y decisión en nuestra candidatura. Más de 23.000 electores nos esperan en unas elecciones justas y transparentes. 139 asambleístas decidirán". El anuncio de Casillas abre el camino a una pugna por la presidencia en la que, hasta ahora, Rubiales jugaba solo y en cuya ecuación aún queda una incógnita: ¿Cuándo será la cita con las urnas? Sobre la mesa queda la posibilidad de unos comicios en primavera, lo que implicaría un cambio en el programa que marca la normativa, o en el segundo semestre de 2020, fecha que marcada para la votación en el calendario oficial.

La pelota está en el campo de Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), quien aún no se ha pronunciado acerca de la fecha. Por un lado, cabe la posibilidad de que la balanza se incline en favor del adelanto electoral que propone Rubiales y que, bajo el paraguas de las aspiraciones de España como país receptor del Mundial de Fútbol de 2030, el actual presidente de la Federación pidió la autorización del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para iniciar el proceso electoral a lo largo del primer trimestre de 2020.

"Solo puede presentarse socialmente una candidatura para un mundial de fútbol que pretenda ser sólida y creíble si las estructuras directivas de la federación (es decir Presidente, Junta Directiva y Asamblea General) tienen un mandato consolidado y claro para un periodo de cuatro años", argumentaba Rubiales en su petición. A principios de febrero, tal y como adelantó La Información, el tribunal se mostró contrario a esta modificación del calendario.

A pesar de no contar con una fecha definida, Casillas se ha decidido a dar el salto y ya trabaja para agrupar los apoyos necesarios para asegurarse el triunfo en la cita con las urnas, aunque este no será un camino de rosas dada la popularidad de Rubiales entre muchas de las voces que decidirán sobre el futuro de la RFEF. Y es que las urnas ya favorecieron a Rubiales en el pasado, cuando accedió al cargo que ahora espera renovar, el 17 de mayo de 2018 momento en que derrotó, por 80 a 56 votos, a su antecesor Juan Luis Larrea. No en vano, el factor tiempo tendrá un papel determinante para Casillas en la carrera electora, pues para este cada día será crucial para articular una candidatura con serias expectativas de obtener el respaldo del mundo del fútbol.

El fallo del Tribunal no es vinculante

La cuestión electoral será la primera 'patata caliente' que Lozano tenga que resolver desde que aterrizó al frente del CSD. Para el tribunal, los argumentaron desde Presidencia en su solicitud, "no pasan de ser una opinión, que no está amparada por documento ni evidencia alguna". Tampoco el órgano vio corrección en el modo en que Rubiales construyó su solicitud, de hecho, entre los motivos que alega el tribunal está "la falta de claridad de la petición", que justifica por la ausencia de concreción en los tiempos que valora la RFEF. Pero el fallo del TAD no es vinculante

Ahora que el guardameta de 38 años ha anunciado oficialmente que se presentará a las elecciones, sean cuando sean, el reloj ha empezado a correr también para Lozano que tendrá que resolver el debate sobre el calendario que ya se ha visto salpicado por el fuego cruzado que domina la relación entre la propia RFEF y el 'hombre fuerte' de sector privado de este deporte en España, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas. Y es que antes de que se confirmase que el nombre de Casillas estaría en las papeletas, ya sonaban campanas sobre el interés de Tebas en animar al portero de la 'era dorada' de la Selección española a postularse para el puesto.

Este lunes, Casillas ha aclarado que estará en la contienda, y lo ha hecho sin dejar a nadie fuera de los créditos. El portero ha aclarado que ya había informado de su decisión a su actual club, el Oporto, donde después del infarto de miocardio que sufrió el pasado 1 de mayo, Casillas desempeña sus funciones dentro del cuerpo técnico: "He informado de esta decisión al presidente de mi club, el FC Porto, al que solo puedo expresar mi más profundo agradecimiento", ha subrayado.