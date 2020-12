Supervivientes del incendio en la nave: "Fue un caos, todo pasó en 15 minutos"

Un testigo que vivía en la nave incendiada de Badalona (Barcelona) ha asegurado que el fuego que ha dejado tres víctimas mortales "se originó a causa de una vela en el primer piso". Los Bomberos no han descartado encontrar más víctimas y se encuentran dentro del edificio acompañados por expertos de una empresa de derribos junto a perros y drones para conocer el estado. Las últimas noticias hablan de que una de las dos naves acabará siendo derruida. En su interior anoche alrededor de 100 personas podrían estar dentro. Según ha relatado Daoda, estaba en el tercer piso de la nave, cuando un amigo suyo que estaba en el primer piso le llamó para decirle que había fuego y que saliera de la nave.

Otro afectado que también vivía en la nave incendiada, Ebrima, ha explicado que llevaba dos años viviendo en esa nave y "vi a gente muerta y a gente saltando por las ventanas para salvarse la vida". Dibri, otro de los ocupantes del recinto, ha explicado que con un extintor intentaron apagar el fuego pero "se incendió toda la nave en unos 15 minutos, rapidísimo, y dentro de la nave había unas 50 personas en ese momento y fue un caos". Otra testigo, Mina lamenta que tenían "el agua cortada, con agua podríamos haber parado esto, tampoco teníamos luz", y ha explicado que "los vecinos fueron los únicos que salieron a ayudar con mantas, comida y agua para los ocupantes de la nave".

El propietario de la farmacia de delante de la nave, Arnau Bastardes, ha explicado que la noche de este jueves ha estado en la farmacia ordenando facturas hasta las dos de la madrugada, y escuchó muchos gritos y "saltaron las luces y empezó a sonar la alarma, y al salir fuera, detrás de la farmacia se veía el cielo naranja". Un vecino del bloque de enfrente, Alex Palomares, ha asegurado que "dentro de la nave había mucha gente y estaba un poco descontrolado, siempre había peleas", y ha explicado que la nave era un complejo privado y desde el Ayuntamiento no se podía hacer nada. Este vecino ha expresado que "todo pasó muy rápido, los vecinos me avisaron y salí al balcón y vi cómo había gente que saltaba por las ventanas de la nave, mínimo unas tres". Otra vecina del mismo bloque, Maria, estaba en el balcón cuando se empezó a incendiar la nave, y ha asegurado que tuvo "mucho miedo".

Recoge también Europa Press que la portavoz de la plataforma Stop Mare Mortum y Barcelona Acull, Angelina Lecha, ha lamentado la situación en la que se encontraban las personas viviendo dentro de la nave incendiada, y ha exclamado: "No es de extrañar que pasen estas cosas". Lecha ha lamentado que "durante el incendio nadie les ha ofrecido nada, ni mantas, ni comida, ni albergues para pasar la noche y no venía nadie de servicios sociales. Ahora se han llevado a los afectados a la asociación de vecinos para alimentarlos e hidratarlos". Ha explicado que "la Ley de Extranjería y el tema de la vivienda son la madre de todo esto que está pasando, estas persones tienen todo el derecho a poder buscar una vida mejor, y vienen, quieren trabajar y no se les deja".