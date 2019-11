La madre de Diana Quer abandona el juzgado para no estar con su exmarido

Las disputas entre la familia Quer no tiene tregua. Diana López-Pinel ha entrado en el juzgado de Santiago de Compostela donde hoy declarará El Chicle por la desaparición y muerte de su hija mayor, Diana, ha estado tres minutos dentro antes de abandonar la sala en la que tiene que esperar la familia junto a la sala de vistas hasta que les toque el turno de declarar. A los medios agolpados a la puerta les ha asegurado que salia porque no podía estar en la misma sala que su exmarido y porque no sabía nada ni del sumario ni de su hija menor, Valeria.

La madre llegaba al juzgado asegurando que había llegado el día y que esperaba que se hiciera "justicia". Minutos antes lo hizo Juan Carlos Quer, quien ha querido reivindicar una vez más que no se derogue la prisión permanente revisable. También ha dejado un mensaje para Pablo Iglesias, al asegurar que todavía está esperando una disculpa por el día en el que el líder de Podemos aseguró que esa pena para El Chicle no sería justicia sino "venganza". En la misma línea la hija del matrimonio Valeria también ha dejado un mensaje en esa línea en sus redes sociales.

Pocos minutos después de su llegada Diana López-Pinel salió de nuevo de los juzgados, muy molesta, y denunciando a preguntas de los medios que todavía tenía "dos horas de espera" y se negaba a estar con su exmarido. "Yo no voy a estar dos horas con el señor Quer", ha reiterado, a la vez que ha denunciado que no tuvo acceso a "información ninguna sobre el tema" de su hija, que llegó aquí "en blanco" y sin ver el sumario.

Preguntada sobre si su marido sí tuvo acceso a la información del caso, a diferencia de ella, lo ha dado por supuesto. "¿Si no porque pide la segunda autopsia? Será porque pudo ver la primera", ha insistido. En este sentido, la madre de Diana Quer ha arremetido contra la falta de información alrededor de la investigación, a diferencia de la que ha podido recibir su exmarido. "No han sido capaces de darme ningún tipo de información sobre el tema", ha reiterado López Pinel, tras lo que ha gritado "que lo sepa todo el mundo".

La madre de Diana Quer se marchó en ese momento de los juzgados y se subió a un vehículo, acompañada por varias personas. A lo largo de esta primera jornada, deberá declarar como testigo en el juicio. Los Quer llegan al juicio después de varias denuncias cruzadas en los juzgados. El padre siempre ha dicho que a día de hoy lo más importantes es el juicio que se retoma por la muerte de diana después de que el pasado 28 de octubre se retrasara.