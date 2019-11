Valeria Quer tras declarar: "Que se haga justicia y no haya más denuncias falsas"

A falta de 72 horas para que comience el juicio por la muerte de Diana Quer donde se sentará en el banquillo José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle', -fue retrasado porque no se pudo componer el jurado-, vuelve a ser noticia la última guerra de los Quer. Hoy la hija Valeria ha ido a declara "para que se haga justicia y no haya más casos de denuncias falsas", aseguraba ante los micrófonos de la prensa a la salida del juzgado. Asegura que la intención de su madre no la sabe.

"Me demanda a mi porque ha visto que ya no podía con las que le ha puesto a mi padre y no tiene otra que ir a por mi", asegura junto a su padre, que le ha acompañado. "Yo no me posiciono", insiste. "Mi madre no sabe ya ni lo que quiere", reconoce. Por su padre Juan Carlos Quer ha asegurado que se trata de "una falta de incapacitación infundada, como siempre". El padre de Valeria ha querido dejar claro que en estos momentos "lo único importante es concentrar los esfuerzos en el juicio de Diana". Y Valeria ha puesto el punto y final: "Esperemos que mi madre deje de hacer un show del caso de mi hermana".

El pasado 8 de octubre acudió de noche al cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda para denunciar que su exmarido, Juan Carlos Quer, supuestamente le había agredido sobre las 15,00 horas en un garaje y aportó un parte de lesiones. Concretamente, relató que le había golpeado en un pómulo, en la muñeca y luego había intentado atropellarla.

Conocida la denuncia, Juan Carlos Quer, asistido por un letrado, acudió a la comisaría de la Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón para presentar una querella contra su mujer por injurias y calumnias y con un parte médico que supuestamente refleja que ella le había arañado durante la discusión en el aparcamiento.