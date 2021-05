Un juzgado reabre la investigación del asesinato de la joven Helena Jubany. 

Un juzgado ha reabierto la investigación del asesinato de la bibliotecaria Helena Jubany, cometido en Sabadell (Barcelona) en 2001, para que la policía haga un análisis "completo" del disco duro del ordenador de la víctima en búsqueda de nuevas pistas que puedan esclarecer el crimen. Jubany, que entonces tenía 27 años, fue encontrada muerta tras ser arrojada inconsciente pero viva a un patio de luces desde la azotea del edificio, desnuda, drogada y con el cuerpo lleno de quemaduras, el 2 de diciembre de 2001, días después de haber recibido un par de mensajes anónimos.

El caso de la bibliotecaria de Sabadell ha sido abierto y cerrado en más de una ocasión y, ahora, el juzgado de primera instancia 2 de Sabadell ha acordado reabrir la causa por la muerte de Helena Jubany para practicar una nueva diligencia policial consistente en el análisis del disco duro del ordenador de la víctima. En un auto, el juez deja así sin efecto el sobreseimiento provisional dictaminado en octubre de 2005, para abrir esta nueva diligencia policial de investigación.

El magistrado establece en su auto que la policía judicial realice un análisis "completo" del disco duro del ordenador de la joven, y elabore el correspondiente atestado. Para ello, el juez requiere a la representación de la acusación particular, que ejerce en esta causa en nombre de la familia de la víctima, que aporte este disco duro al juzgado para poder remitirlo a la policía judicial para su análisis.

En el auto, el juez esgrime que en una de las alegaciones presentadas por la acusación particular se hace referencia a este disco duro, en el que se encuentra el chat que habría mantenido la víctima con una tercera persona, en el que aparecería el primer anónimo que recibió la joven y en el que describe la situación en la que se encontraba en los meses previos al crimen.

Para el magistrado, en estas conversaciones se hace referencia a unos "sucesos relacionados con los hechos objeto de esta instrucción", ya que en la primera parte de aquellas "se pone de relieve la existencia de un usuario "xxx" que habría mantenido una actitud de seguimiento y aparente acoso" hacia la joven bibliotecaria.

En su auto, el juez pone así de relieve la "entidad" de esta conversación, ya que la víctima aporta "dos aspectos sumamente relevantes: a) que había un usuario que tenía una aparente obsesión con ella, que se habría acercado a su entorno para obtener información personal de H. (...); y b) es necesario destacar cómo H. conecta este suceso con el primer anónimo que recibió en su domicilio y la sensación que tenía de que alguien pudiera querer causarle algún mal".

"No cabe duda de que tanto el contenido del disco duro, su posible análisis informático y la conversación mantenida por Helena Jubany el 17 de septiembre de 2001 es un elemento de prueba nuevo y que no se valoró o tuvo en cuenta durante la instrucción inicial", sostiene el juez. Por ello, concluye para reabrir la causa que el disco duro del ordenador, "que no consta que haya sido analizado en profundidad ni por la acusación particular ni por la policía, es una fuente de prueba importante, tanto en un aspecto cuantitativo como cualitativo".

"Cuantitativo -agrega el juez- pues guarda una cantidad ingente de conversaciones, ficheros u otros datos que podrían arrojar luz sobre los días y semanas previas al crimen-" y "cualitativo, pues no resulta descartable que en alguna de estas conversaciones o ficheros se hiciera referencia a las personas o lugares a los que H. habría acudido en la mañana de su desaparición".

Las investigaciones por el asesinato de Jubany se cerraron en el 2005 sin que se resolviese el crimen, aunque posteriormente se reabrieron en julio de 2020 tras las nuevas pruebas aportadas por la familia de la joven, pero la defensa del que fue uno de los principales investigados en esta causa, S. L., presentó un recurso de apelación contra esta decisión judicial.

El pasado mes de marzo, la Audiencia de Barcelona estimó este recurso y revocó la reapertura del caso decretada por el juzgado de Sabadell al considerar que las pruebas aportadas por la familia de la víctima para intentar inculpar al principal sospechoso del asesinato de la joven tenían "escasa fiabilidad", y que otras sospechas ya fueron investigadas y eran "insuficientes" para señalar a los culpables.

La única encausada en su momento, Montse Careta, y que se suicidó en prisión antes de ser juzgada, era la pareja de S. L. y pertenecía al mismo grupo excursionista que Helena Jubany. Una de las pruebas pedida por la familia de la bibliotecaria en su momento pretendía demostrar que el sospechoso vivía con esta mujer en el mismo edificio desde cuya azotea cayó la víctima.