Macarena Gómez y el feminismo: "Hay un discurso de odio hacia los hombres"

La actriz Macarena Gómez se convirtió este miércoles en Trending Topic al hacerse virales unas declaraciones suyas acerca del movimiento feminista. Gómez visitó el programa de YouTube 'Este es el mood', donde reflexionó acerca del machismo en la industria delcine y la televisión. "Si no hay personajes femeninos protagonistas es porque el guionista o la guionista no los escribe", afirmó diciendo la actriz de 'La que se avecina', que añadía: "Creo que hasta la fecha han tenido más voz los guionistas que las guionistas y yo conozco muchos más hombres guionistas que mujeres. Y al ser hombres, normalmente escriben sobre lo que más conocen, que es su propio sexo. Entonces escriben más papeles para hombres. Y esa es la gran tristeza", comentó.

Gómez sostuvo en el programa que, en su opinión, el feminismo "se está forzando". "Esto es un proceso muy lento, yo creo que el problema que está ocurriendo es que queremos que se produzca un cambio muy radical. Pero no creo que haya que imponerlo, para nada. Estoy en contra", señaló.

"He tenido conversaciones con mujeres que piensan que son tontos todos los hombres. Pues no, cariño", se quejó la actriz, que aseguró que no le gustan las mujeres "que piensan que todos los hombres son tontos". "La mujer necesita del hombre, yo necesito a los hombres a mi alrededor y no los infravaloro ni los construyo desde el odio. Somos iguales que los hombres, pero no podemos degradarlos ni denigrarlos", expresó.

Gómez fue más allá al afirmar que "he sentido que hay un discurso de odio hacia los hombres, sí". Eso sí, Gómez defendió que siempre se ha considerado "una persona muy feminista". "Yo soy una madre trabajadora. Yo recuerdo cuando parí, a la semana empecé a trabajar y a mí me insultaron muchas mujeres 'feministas'. Me dijeron que cómo me había ido recién parida a trabajar y dejando a mi hijo solo. Yo decía: 'Pues tiene un padre, que lo cuide él (...) Esas cositas son las que tenemos que ir cambiando", señaló la actriz.