Las mascarillas llegan al Metro... pero no a las farmacias: "El suministro es nulo"

Las mascarillas llegan al Metro y Cercanías... pero las farmacias siguen desabastecidas. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha advertido de que, "por parte de la distribución farmacéutica, el abastecimiento de mascarillas es "nulo". Según explican desde el COFM, entre "los proveedores habituales a día de hoy el abastecimento no existe". La vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio y titular de una de ssus oficinas, Rosalía Gonzalo, ha detallado en declaraciones a 'Europa Press Televisión', que los de su gremio están "buscando hasta debajo de las piedras" y que están "acudiendo a proveedores que no son los habituales de la farmacia".

El problema, tal y como ha indicado Gonzalo, es que esos proveedores no habituales "están marcando un precio en origen absolutamente desorbitado" y que por ello se están dando, en ocasiones, precios "exagerados". "Nosotros no estamos duplicando ese precio ni especulando con ello, e incluso muchas veces, estamos vendiendo prácticamente al mismo precio que las estamos comprando nosotros", ha aclarado Gonzalo.

La farmacéutica ha asegurado que ha recibido con "sorpresa y a la vez con ilusión" la noticia de que se estén repartiendo mascarillas en los transportes de Madrid, porque puede significar que "todo empieza a llegar" pero ha insistido en que, "desde luego a las farmacias no están llegando". "Lo poco que estamos recibiendo es gracias a la buena colaboración que tiene el COFM con la Consejería de Sanidad y las mascarillas que hemos recibido han sido para protección de los equipos de la farmacia, porque estamos a pie de mostrador y muy cercanos a la enfermedad", ha añadido.

El reparto en el suburbano tampoco es homogéneo. Así lo ha apuntado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien este mismo lunes ha destacado que el reparto de mascarillas organizado por el Ministerio de Sanidad llega a menos de la mitad de las estaciones de Metro, y ha asegurado se trata de una medida "muy improvisada": "Aunque el Ministerio de Sanidad anunció que se iban a repartir en todas las estaciones de la red de Metro de Madrid, al final solamente se ha hecho en 51 de las más de 240 estaciones que tenemos en toda la red".

Los farmacéuticos de todo el país se han unido en su crítica al sistema "abusivo" de precios de estos productos y han pedido al Gobierno que intervenga, en favor del abastecimiento. Estas prácticas irregulares han dejado a las oficinas como las peores damnificadas y los profesionales ya han advertido que, de no intervenir, la salud pública "se verá gravemente perjudicada".

Con receta y margen cero

En este sentido, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha ofrecido al Ministerio de Sanidad la distribución controlada de mascarillas a la población a través de la tarjeta sanitaria, sin margen para las farmacias y al precio intervenido que establezca el Gobierno. En un comunicado, los farmacéuticos han advertido, no obstante, de que en este momento no hay mascarillas en las farmacias y han asegurado que a día de hoy no tienen información respecto al anuncio de que a finales de semana habrá disponibilidad de ellas.

"Nos ofrecemos a garantizar su acceso -el de las mascarillas- en condiciones de igualdad a los 47 millones de españoles, distribuyéndolas a margen cero", es decir, sin ninguna ganancia ni beneficio para la farmacia, en las condiciones y precio que fije el Gobierno. A su juicio, sería la mejor solución porque las 22.000 farmacias son el recurso sanitario más numeroso de España, sin cita previa, ni lista de espera.