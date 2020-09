El mensaje de la madre de Marta Calvo al presunto asesino de su hija

"Las fuerzas que tengo las voy a gastar en hacerle justicia a mi hija y que no vuelvas a salir de donde estás y no vuelvas a ver la luz del sol". Marisol Burón se dirige así al presunto asesino de su hija, Marta Calvo, cuyo cuerpo sigue sin aparecer diez meses después de que empezara la búsqueda de su rastro en el vertedero de Dos Aguas. En una entrevista en exclusiva a Espejo Público, ha relatado cómo se presentó en la vivienda de Manuel desde la que la noche anterior su hija le había mandado la ubicación indicando que estaba allí. Acompañada de un vecino de la calle, llamó a la puerta después de ver luz en una de las ventanas. Abrió el ahora detenido y "me dijo que no conocía a Marta sin mirarme a los ojos". Asegura que si no hubiera ido acompañada "y hubiera entrado en esa casa, no hubiera salido de allí".