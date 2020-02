Muere electrocutada una joven de 15 años al bañarse mientras el móvil se cargaba

Tiffenn, una adolescente francesa de 15 años, es la última víctima mortal por electrocución provocada por la carga o el uso de un dispositivo electrónico en el baño.

La joven perdió la vida en su casa de Marsella mientras se bañaba y su teléfono móvil estaba conectado a un enchufe del baño. La autopsia confirmó la muerte por electrocución., según informó la familia a 'BFM TV'.

El padre de Tiffenn, Serge B., explicó entre lágrimas lo sucedido: "Tengo tres hijos y siempre les digo que no lleven su móvil al baño. Llamamos a Tiffenn pero no contestó. Rompimos la puerta del baño y la encontramos acostada con el móvil en el agua mientras este se estaba cargando. No pudimos reanimarla".

El progenitor de la joven señaló que los fabricantes de móviles deberían inventar una solución para evitar estos accidentes eléctricos. "Incluir un fusible, por ejemplo. Somos capaces de hacer muchas cosas en tecnología hoy en día, pero no algo que evite accidentes si el móvil entra en contacto con el agua. Hay que ponerle fin", indicó.

Finalmente, Serge atacó a los cargadores no oficiales de teléfonos móviles que se venden a precios baratos en el mercado y que no cumplen en muchos casos las normas de seguridad. Según él, "no deberían estar en el mercado".