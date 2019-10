Paco González a Xavi y Guardiola: "No volváis a difamar a España, 'lamejeques'"

Los altercados en Cataluña por la sentencia del 'procés' han dado lugar a comentarios de personalidades célebres española como por ejemplo, Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City, reconocido independentista, aseguró que la sentencia es "un ataque directo a los derechos humanos" criticando también la postura del gobierno central. Por su parte, el exfutbolista Xavi Hernández, ahora fincado en Catar, comentó recientemente en una entrevista que en Catar se vive mejor que en España. Ante estas declaraciones, el presentador del programa de deporte de Cadena Cope 'Tiempo de Juego', Paco González, ha respondido de forma contundente en un mensaje de varios minutos al inicio de la emisión de este martes:

“Xavi y Guardiola están unidos por algo. En su día se vendieron al petrodólar de Catar. Se puede decir por lo tanto que son unos vendidos. Hay quien prostituye su cuerpo y otros prostituyen su opinión.

Xavi dice que en Catar se vive mejor que en España. Yo no lo sé y tampoco soy yo quien para llevarle la contraria. Igual tiene razón. Por cierto, él vive allí, porque pasando más de medio año no se pagan impuestos. Todo un ejemplo de compromiso con Cataluña y con su país, y él probablemente viva de maravilla.

A lo mejor, las familias de los 2.000 obreros que ya han muerto en las construcciones de los estadios donde se va a celebrar el Mundial de Catar, en su mayoría inmigrantes indios... a lo mejor esas familias viven peor que él.

Ese Mundial lo va a promocionar y lo sigue promocionando Xavi y lo promociona también Guardiola. Ni Guardiola ni Xavi piden ayuda internacional por la discriminación de la mujer en Catar. Por ejemplo, tiene derecho a mucha menos herencia una mujer que un hombre y no están condenadas la violencia de género ni la violación conyugal. Que escuche Xavi a la atleta Ana Peleteiro que ha estado allí diez días, y en diez días lo que ha sentido. No les he visto reclamar ayuda internacional no decir que es una vergïuenza que te puedan caer tres años de cárcel por tener relaciones homosexuales. De eso no han dicho nada, ni de la falta de democracia. Es jodido que haya democracia por la falta de elecciones, y es difícil que haya elecciones por la falta de partidos políticos. Eso no les parece tan importante.

Está bien. Hay gente a la que le gusta las dictaduras. Que cada uno piense lo que sea sin ofender a los otros. Vivimos en un mundo donde manda el dinero (…). Cada uno lleva las lentejas a su casa como puede, pero si como Xavi y Guardiola te has vendido al petrodólar, por lo menos no des lecciones morales. Ni una más por favor. No difaméis más a España, por favor. Xavi y Guardiola, seguid a los vuestro. Sois unos lamejeques, lamejeques. Eso es lo que sois. A seguir lamiendo.

Me da igual que después de este comentario me llamen facha. Ya me llamaron rojo cuando critiqué la guerra de Iraq con Aznar, pero hay veces que uno tiene que decir las cosas como las siente. Que sean independentistas, allá ellos. Que no vuelvan a difamar a España. ‘Lamejeques’, eso es lo que sois”.