Sergio sigue encarcelado y de Dana solo ha aparecido un fémur: no se derrumba

Sergio Ruiz regresa a prisión provisional por el homicidio de Dana Leonte. Sigue guardando silencio mientras de la joven de 31 años desaparecida en Arenas (Málaga) solo ha aparecido un fémur. Está acusado de manera provisional de su homicidio. Se ha negado ha declarar ante la jueza pero sí ha insistido en que es inocente. A cada uno de los indicios que le señalan les ha encontrado siempre una respuesta. Limpió la casa con lejía porque había hormigas. Hizo dos hogueras junto a la casa para evitar que pasaran las pulgas. Desapareció unas horas en el monte porque necesitaba estar solo en plena búsqueda de la madre de su hija. En la casa puede haber sangre de Dana porque se cortó con un cuchillo cortando jamón la misma tarde que desapareció. Intentó que la investigación apuntara hacia otro sitio al sacar a escena un prestamista al que Dana debía dinero...

Nada ha servido parece ser para evitar estar entre rejas. La jueza considera que ahí debe serguir ante "la gravedad de los hechos", y para evitar la "ocultación o destrucción de otras pruebas". En el auto al que han tenido acceso las agencias se indica que hay que tener en cuenta para ratificar la prisión "el riesgo de reiteración delictiva", apuntando que el hombre ha sido investigado por delitos relacionados con la violencia de género; así como la alarma social generada, al ser Arenas "una pequeña localidad" y también el riesgo de fuga ante la pena que podría imponérsele.

Mientras el hermano de la joven, Florín Leonte, tiene claro que Sergio es el culpable de la muerte de su hermana y que no pudo actuar solo, la defensa del único detenido por Dana insiste en que los indicios son "interpretables". Desde el principio Juan José Moreno cuestiona la determinación de existencia de pruebas que pueda acreditar "sin dudas que Sergio realizara el crimen que se le imputa". Y se basa en las pruebas de criminalística. Asegura que no hay sangre de Dana en la casa. Sí puntualiza que los test de sangre humana solo dan positivo con certeza en una prenda, la toalla "y sería de Sergio". "Tampoco en el palo" con el que supuestamente Sergio habría golpeado a Dana. Habla de pruebas a las que se les ha dado un grado de certeza "que no tiene".

En 'Expediente Marlasca' ha insistido en que la Guardia Civil no habría investigado la declaración de un trabajador de una gasolinera que días después de la desaparición de la joven creyó haberla visto cerca de su cafetería a las dos de la mañana el mismo día de su desaparición. El letrado relata que esa persona habría visto como un Peugeot 205 gris se acerca a Dana y se baja una persona, con la que discute. Ella sigue andando y el coche la persigue. El segundo ocupante se baja del vehículo y es cuando le parece ver cómo introducen a Dana en el coche y siguen circulando. Lamenta que la grabación al final se borrara porque pasaron más de doce días desde que sucedió.

Para el abogado de la familia de Dana no hay duda. Marcos García Montes, ha reconocido que el investigado "está en su derecho" de proclamar su inocencia, pero ha dejado claro que la familia y su defensa "también tienen el derecho de decir que nosotros creemos que es el asesino". En este sentido, García Montes ha indicado que, según su criterio "y respetando la presunción de inocencia", existen en las diligencias "23 indicios demoledores para que un jurado le pueda condenar", entre los que ha destacado la presencia de un cabello incrustado en un palo, objeto con el que podría haberse producido el crimen.

"El abogado defensor ha hecho mucho hincapié en que las muestras de sangre no existían, pero se le ha olvidado que hay un palo con un cabello incrustado, eso quiere decir consecuencia de un golpe, además de indicios como que la propia hija dice que su padre paró y tiró unas botas en un contenedor y otros muchos más que hay en el procedimiento", ha detallado. García Montes ha precisado que, una vez ratificado el auto de prisión, "empezaremos, supongo, las diligencias de investigación", en relación con las cuales ha avanzado que tiene constancia de que "la Guardia Civil está llevando a cabo unas diligencias ampliatorias" y que "sigue investigando muchos más puntos".