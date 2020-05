Aparece muerto en la celda tras ingresar  por saltar 16 veces el confinamiento

Un hombre de 40 años ha aparecido muerto ahorcado en la prisión de Logroño, donde ingresó tras haberse saltado el confinamiento en 16 ocasiones durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus y en una de ellas fue sorprendido con droga oculta en los calcetines. Llegó a la cárcel el pasado día 20 y estaba en aislamiento sanitario. Habló por la ventana con un recluso al que le pareció que lo que decía no era coherente y avisó a los funcionarios. Cuando llegaron le encontraron colgado con una sábana desde el radiador.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han indicado a Efe que el cadáver fue hallado a las 17:40 horas de ayer, domingo, en la celda que ocupaba esta persona, vecina de Logroño y para la que la autoridad judicial había decretado su prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Durante 25 minutos se intentó reanimarle, lo que no fue posible y se certificó su muerte. El Juzgado de Guardia de Logroño ha asumido el caso e Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. El fallecido, quien ya ingresó en la prisión de Logroño en 2018, no tenía aplicado el protocolo antisuicidio al no ser posible estar acompañado de otro interno por el aislamiento sanitario por el coronavirus y encontrarse pasando la cuarentena de 14 días.

El pasado 22 de abril, la Guardia Civil en La Rioja detalló, en una nota, la detención por segunda vez de este hombre por desobediencia grave, denunciado en 16 ocasiones desde el inicio del estado de alarma e interceptado, en esa ocasión, en Villamediana de Iregua, a unos 6 kilómetros de Logroño, cuando viajaba en un coche acompañado de una mujer y con droga oculta en los calcetines.