Recupera su casa tras seis años cuando los okupas estaban de vacaciones

Manuel, un propietario de un piso en el municipio barcelonés de Mataró, ha recuperado su casa después de perderla hace seis años, cuando fue okupada de forma violenta. Ahora, ha contado ante las cámaras de Antena 3 y Telecinco, cómo ha conseguido recuperar su vivienda.

Según ha explicado, se percató de que los okupas se encontraban de vacaciones a través de las redes sociales, gracias a las cuales vio que se habían ido a Ibiza. Quienes llevaban seis años viviendo en la casa de Manuel habían instalado una alarma, pero consiguió acceder dentro del inmueble por la fuerza. "No había nadie, subí y recuperé mi casa", relata Manuel en Telecinco.

La casa se encontraba sucia y deteriorada, según el testimonio de Manuel. Tras limpiarla, tapió la puerta para evitar que volvieran a entrar. "No he coaccionado a nadie, yo he venido aquí, he picado y como no había nadie me metí, igual que hacen ellos", cuenta en Antena 3.

"Años de denuncias"

Según el relato de Manuel, en seis años no ha recuperado su vivienda tras haber pasado "años de denuncias y trámites en los juzgados". En su día, decidió alquilar la casa a un conocido de manera informar y éste dejó de pagarle y continuó viviendo allí.

Según lo contado en Antena 3, muchos de los vecinos acabaron yéndose del edificio, tras los ruidos, amenazas y robos que se producían constantemente.

Manuel puede enfrentarse ahora a delitos de coacciones y allanamiento de morada.