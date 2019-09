La Reina Letizia abronca a un escolta tras tropezar con un escalón: "Casi me mato"

La Reina Letizia asistió a la inauguración de la exposición 'El viaje más largo' este jueves por la tarde en Sevilla, un acto que no empezó del todo bien. La monarca se acercó a saludar a las decenas de personas que esperaban para verla y mientras se aproximaba a la valla tropezó con un escalón.

Ahí surgió un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. "¡Casi me caigo!", exclamó Letizia antes de abroncar a uno de sus escoltas. Lo coge del brazo y le dice: "No me has avisado del escalón".

La Reina optó por una vestimenta sport con una americana de cuadros, unos leggings y unas zapatillas, siendo estas últimas lo que más llamó la atención.

Se trataba de unas ’sneakers’ de la marca Hugo Boss cuyo precio se mueve en una horquilla de entre 170 y 250 euros. Un calzado poco habitual en la Reina.

Se trata del primer acto en el que se ha dejado ver la familia real tras la vuelta al cole de Leonor y Sofía. Para el regreso a las aulas, Letizia también fue protagonista, en esa ocasión por su atuendo.