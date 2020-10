Sandra Golpe habla por primera vez de la agresión sexual que sufrió hace años

Sandra Golpe, presentadora del informativo más visto de la televisión, desveló por primera vez en el II Foro Talento con mujeres extraordinarias la agresión sexual de la que fue víctima hace años. Un hombre la empujó dentro del ascensor que ambos esperaban, "me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente". A día de hoy "sigue en la prisión de Soto del Real. Me lo hizo a mí y a más chicas", deja claro Golpe al acabar su testimonio.

En el encuentro organizado por Onda Cero, la presentadora del informativo de Antena 3 aseguraba que era un episodio de su vida "que no he contado nunca" y que "muy pocas personas conocen". Pero el pasado sábado, en el Trui Teatre de Palma recordó aquel día en el que trabajaba en otro medio de comunicación y una noche, al acabar su turno, regresaba a su casa "quizá algo despistada".

Entró en el portal "de los antiguos" y la puerta no se cerró del todo. Entró un hombre que "pensé era un vecino" y al decirle buenas noches "sentí una sensación rara pero pensé que había gente que podía no conocer". Cuando llegó el ascensor recibió el empujón. "Tuve la inmensa suerte de que hubo un ruido. Me dijo que me pusiera de espaldas, me cortó la brida que me había puesto y se marchó".

Como pudo llegó hasta su piso y de ahí se fue a la policía a poner la denuncia y al hospital. Lamenta que por aquellos entonces el teléfono de ayuda para las víctimas "que facilitaban en las comisarias no me devolviera nunca la llamada, algo que ahora sí que ocurre". También lamenta la situación que vivió cuando muerta de "vergüenza" se plantó al día siguiente "con la denuncia bajo el brazo", delante de su jefa en el trabajo para solicitar cambiar el turno y evitar seguir saliendo tan tarde "porque durante un año estuve mal".

La respuesta que recibió fue "ya he hecho los turnos de los próximos tres meses mira si algún compañero tuyo te lo cambia". Reflexiona la presentadora que quizá "esa mujer era tan sargento porque para llegar a ese puesto tuvo que aparcar la sensibilidad".

Por suerte un compañero sí le cambió el turno y acompañó a la rueda de reconocimiento y posteriores citas con la policía. "Yo me volvía a casa en taxi porque seguía en estado de shock", pero Golpe no quiso dejar de ir a trabajar "porque no quería fallar ya que era Semana Santa y era yo la que tenía que presentar el informativo". Tiene claro que "muchas mujeres en mi situación hubieran tirado para delante igual".