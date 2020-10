Sanidad registra 10.491 nuevos casos mientras la curva desciende en Madrid.

La segunda ola, imparable. El Ministerio de Sanidad ha registrado 10.491 nuevos contagios y 76 muertos este miércoles, 5.075 en las últimas 24 horas, lo que supone un avance con respecto a los 4.030 diagnosticados este martes, mientras la curva de la Covid-19 desciende en Madrid, según los datos que facilita el departamento dirigido por Salvador Illa. Ayer la Comunidad notificó 5.187 nuevos positivos y esta tarde los datos descienden hasta los 2.853 en plena polémica entre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno centra por el conteo de casos.

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.853 casos nuevos de coronavirus, de los que 2.325 se asignan a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 114 fallecidos en los últimos siete días, según los datos oficiales que traslada Sanidad. En la última semana han fallecido 445 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España mientras que un total de 2.249 han precisado de hospitalización por coronavirus en los pasados siete días y 157 en UCI. El último balance lleva el recuento total de positivos desde que comenzó la pandemia hasta 835.901 y el de fallecimientos a 32.562.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha abogado por seguir tomando medidas en la autonomía contra el coronavirus porque "las cosas no van bien" y "la situación es preocupante". Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha hecho un llamamiento a seguir estando "alerta" a pesar de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, haya deslizado la posibilidad de pedir al Ministerio que levante las restricciones en zonas donde han mejorado los datos de incidencia.

"No creo que sea procedente, ni prudente, decir que estamos derrotando al virus. No, el virus sigue ahí. Estamos en una incidencia acumulada altísima. Vienen semanas y meses difíciles. En cualquier momento, en cualquier despiste, la incidencia puede subir todavía más", declarado, al tiempo en el que ha subrayado que no se puede transmitir a la opinión pública que las cosas "van bien" porque no es cierto". Aguado ha hecho hincapié en que los últimos meses del año siempre son complicados y si a eso se añade el coronavirus, van a ser todavía más complicados. Por ello, ha remarcado que el objetivo tiene que ser reducir al máximo la curva y que no vale "con aplanarla ni con que deje de subir".

En cuanto a la presión asistencial, a nivel nacional el 8,97% de las camas en los hospitales están ocupadas por pacientes con prueba de Covid-19 positiva, cifra que se dispara hasta el 22,13% en la Comunidad de Madrid, que encabeza la lista. Además, superan el 10% Castilla-La Mancha y Castilla y León con el 12,81% y el 13,18%, respectivamente.