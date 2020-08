Los rebrotes se desatan y generan 16.200 contagios más en tres días

16.269 casos desde el viernes. Los datos que ha trasladado este lunes el Ministerio de Sanidad elevan hasta 359.082 el número de afectados por la Covid-19 en nuestro país, 1.833 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Con septiembre cada vez más cerca, las comunidades no logran controlar los focos de contagio y Aragón, País Vasco y Madrid vuelven a situarse como las más afectadas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a insistir en que la situación está controlada y ha resaltado que las curvas muestran "una subida suave y moderada" pese a que el número de contagios registrado hoy duplica al de la semana pasada, que ascendía a 8.618 casos durante el fin de semana.

"Tenemos que llegar a septiembre con el menor grado de transmisión posible". El epidemiólogo ha calificado el cierre de los locales de ocio nocturno como la medida más importante para frenar los rebrotes frente a otras medidas como la prohibición de fumar en espacios públicos que, según ha explicado, sirve más para que las personas no se quiten la mascarilla cuando caminan por la calle. Estas medidas forman parte de la batería de restricciones pactadas el pasado viernes durante una reunión 'in extremis' entre Sanidad y las CCAA para intentar frenar la transmisión lo antes posible, aunque no se hizo alusión a la vuelta al 'cole' en septiembre

Además, Euskadi, que suma este lunes 344nuevos positivos, ha entrado hoy en fase de Emergencia Sanitaria, que ha sido declarada por el Gobierno Vasco ante el aumento de contagios. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asumido la dirección del Plan de Protección Civil, como ya ocurrió en el mes de marzo, en los peores momentos de la pandemia ya que las autoridades sanitarias consideran que existe el riesgo de que el virus "afecte a la sociedad en su conjunto y a los más diversos sectores sociales y económicos".