Sanidad retira del mercado varios productos de cosmética contaminados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha retirado del mercado varios lotes de productos de cosmética debido a que han sido contaminados por la bacteria Pseudomonas aeruginosa. El Ministerio de Sanidad ha señalado que ha sido la propia empresa, MSL Solution Providers Limited, la que ha informado a los agentes competentes del problema.

Por medio de las alertas europeas comunicadas a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información de la Unión Europea (RAPEX), la Agencia ha procedido a ejecutar la recuperación de los productos afectados por este organismo. Estas medidas ya han sido comunicadas las autoridades sanitarias de cada una de las comunidades autónomas para que continúen con la difusión de la alerta y para que tomen las acciones oportunas para la prevención de problemas.

Cosméticos y productos afectados

Sanidad ha detallado que la bacteria Pseudomonas aeruginosa puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con un sistema inmunitario debilitado. Del mismo modo, ha informado que los productos distribuidos en España y notificados en las alertas europeas RAPEX son los siguientes: Oasis Shampoo Cap Unperfumed, Oasis Shampoo Cap Perfumed, Oasis Bedbath Perfumed y Oasis Bedbath Unperfumed.

AEMPS

Además de esto, la empresa fabricante, situada en Irlanda, ha tomado como medida voluntaria la retirada de todos los productos cosméticos potencialmente afectados y fabricados en la misma planta de Vernacare Limited, en Reino Unido. Estos son:

Oasis Maceratable Bedbath Perfumed

Oasis Maceratable Bedbath Unperfumed

Oasis Washmitt Unperfumed

Oasis Washmitt Perfumed

Conti Flushable Skin Cleansing Wet Wipes

Conti Continence Care Skin Cleansing Wipes

Conti Patient Cleansing Wet Wipes

Conti Skin Cleansing Wet Wipes

Conti Continence Care 3% Dimethicone Barrier Cloth

Otra empresa afectada ha sido Prim S.A, encargada de la distribución en España de los productos elaborados por la fábrica irlandesa. Esta compañía también ha adoptado esta decisión y ha recuperado las unidades que ya habían sido puestas a disposición de los usuarios. Los artículos afectados en esta acción son: toallitas Oasis No perfumadas, Toallitas Conti, Toallitas Conti Húmedas, Toallitas Oasis No perfumadas, Paños con barrera Conti, Guantes Oasis, Gorro de champú Oasis sin perfume, Toallita Oasis No perfumada y Gorro de champú Oasis.

La AEMPS ha recomendado a los consumidores o profesionales que usan estos productos que no los utilicen y que se dirijan al lugar donde los adquirieron para proceder a su devolución. Asimismo, hace extensible este consejo a los centros hospitalarios para que tampoco empleen los artículos anteriormente descritos.