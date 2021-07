Seis gráficos que demuestran cómo los jóvenes rebrotan el fantasma de la Covid

La situación sanitaria por la Covid-19 en España se encuentra en un péndulo. Es que las últimas semanas han sido claves para el rápido avance de la pandemia y los casos actualmente se han disparado hasta alcanzar casi 3.900.000 casos confirmados y a tener una incidencia acumulada de más de 152, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la polémica llegó con el fin del estado de alarma: cientos de jóvenes reunidos para realizar botellones, fiestas ilegales y sin respetar ningún tipo de medida de seguridad. Los expertos en Salud Pública lo dijeron: "Los botellones aumentarán los casos de coronavirus... lo veremos en 14 días"... Y así fue. Hoy, dos meses más tarde del fin de las restricciones, los jóvenes son el foco de los contagios: suman casi 30.000 infecciones en 15 días, frente a los 1.506 de los mayores de 70.

A más de un año de su inicio, las cifras han mostrado un cambio radical: desde marzo de 2020 en adelante, el grupo de riesgo era el de los mayores de 70-80 años, o quienes padecieran algún tipo de enfermedad (llamados grupo vulnerable), y fueron quienes mayor tasa de mortalidad alcanzaron (revisar gráfico 5). En abril de ese mismo año, el rango de entre 15-29 años, llegó a los 8.057 casos, mientras que los de 80 en adelante, 30.415, una diferencia de 22.358 positivos... todo lo contrario lo que ocurre hoy.

Para los expertos existen diferentes razones, sin embargo, el miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Joan Caylà, cree que la variante delta es uno de los factores que ocasiona esta situación, ya que es más contagiosa y se ha introducido en este grupo: "Están en fiestas, conciertos sin mascarillas, bailando, y todo ello favorece la transmisión", afirma, haciendo alusión al viaje de fin de curso a Mallorca. Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), Félix Notario Herreros, indica que se da principalmente porque "se hizo creer que estábamos al final de la pandemia y realmente 'no estaba el horno para bollos'". Asegura que ellos se sienten "poderosos e invencibles", entonces, con el fin de las restricciones, el de curso, y el hecho de que no estuvieran vacunados, generó la "tormenta perfecta".

El pediatra de la SEMA añade que "no hay que culpabilizarlos" ya que "se ha tratado de criminalizar a estos jóvenes. Han pasado por mucho durante la pandemia, aumentaron los casos de depresión, y ahora también se entiende que quieran salir en tromba". Para el epidemiólogo y profesor del ISGlobal, Quique Bassat, también era previsible que esto ocurriera: "Calcularon mal el timing de la liberalización de las medidas y las circunstancias de la situación... No puedes hacer todo de golpe".

En el caso de las diferentes comunidades autónomas, hay caso como el de Cantabria y Cataluña que se encuentran bajo alerta, con 1.017 de IA y 1.054, respectivamente como se puede ver en lo siguientes gráficos. Notario dice que por esta razón algunas comunidades decidieron adelantarse y blindarse, y ya han comenzado por lo que hoy existen comunidades que han tomado la medida vacunar a los menores desde 16 años, con el fin de frenar estos 'macrobrotes'. "Si te fijas en la pendiente y la velocidad en la que va, es muy acelerado... Los casos se doblan prácticamente cada dos o tres días", dice el epidemiólogo de la SEE respecto a que los adultos jóvenes, triplicaron la media regional.

Afortunadamente, los este conjunto no alcanzan una tasa de mortalidad alta, por ejemplo, a comienzos de la pandemia, los mayores de 80 años llegaron un pico en la curva de mortalidad acumulada que casi supera las 2.500 defunciones en marzo de 2020, y vuelve a repuntar en enero de 2021 para finalmente comenzar su descenso. No obstante, los grupos de menos edad, se mantienen a ras de los datos.

"Cuando dispusimos de la vacuna mejoró la situación, sin embargo, el virus se desplazó a los no inoculados. Por suerte los casos de hospitalización son menores... pero al descolocan el número de contagios, todavía debemos mantener cierta protección", comenta el presidente de SEMA. Quique Bassat, añade que el grupo de 80 años, aproximadamente el 30-40% necesitaba hospitalización, y "si miramos las cifras de los jóvenes, sabemos que no alcanzarán esos 'pic'".

Hasta el momento se han administrado 42.792.983 vacunas, y 18.466.362 personas han recibido la pauta completa de la vacuna contra la Covid-19, es decir, un 38,9% de la población. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que el objetivo de vacunación de alcanzar el 70% de la población para finales de agosto debe cumplirse: "En primer lugar, prevemos que en la semana del 19 de julio alcance España las 25 millones de personas vacunadas con la pauta completa. Y a finales de agosto, como nos habíamos comprometido, tendremos inmunizado el 70 por ciento de la población, 36 millones de personas", sostuvo.

A pesar de estos avances, el rango etario más afectado en los últimos días está lejos de alcanzar altos niveles de vacunación. Solo un 13,9% de los jóvenes del rango de 12-29 años ha sido vacunados con al menos una dosis, mientras que en los mayores de 70 años ya alcanzan un 98,5% (70-79 años) y un 100% los mayores de 80 años. "España es el primer país europeo en llegar al 100 por cien de personas mayores de 80 años con pauta completa", comentaba Sánchez al respecto a la vacuna durante su intervención este miércoles en el Pleno del Congreso.

Un 10,9% (0,6% de 12-19 años y un 10,3% de 20-29) ya tienen la pauta completa, en tanto un 96,8% de los mayores de 70 y el 100% de los mayores de 80 años. "Deberíamos llegar al 70% a fines de agosto, pero nos preocupa la variante delta", insiste Caylà, por lo que asegura que en vez de la inmunidad de grupo propuesta, "seguramente hará falta el 75%".

'Quinta ola': vacunación rápida y nuevas medidas

La situación sanitaria en España y en específico por parte de los jóvenes pone en jaque a la época estival y la economía nacional: "Esta situación nos puede cortar el verano porque pueden aumentar los casos y eso afectará al turismo, y por ende, a la economía", piensa Caylà, sector que ya ha perdido millones de euros a causa de la pandemia. El profesor del ISGlobal, señala que todo depende del objetivo que busque el Gobierno: interrumpir la transmisión, o disminuir las muertes que "es lo que ya hemos estado haciendo". De lo contrario, explica, si quisieran fomentar la vacunación de los menores, "debemos cambiar las medidas, entendiendo que no podemos volver a un confinamiento porque la sociedad no lo entendería, pero lo importante es avanzar en paralelo con la vacunación lo más rápido posible".

A causa de la tasa de incidencia, la falta de vacunación de menores, y las pocas medidas preventivas, Bassat indica que España ya se encuentra en una 'quinta ola' de la pandemia, pero "por suerte el impacto clínico es y será muy pequeño. Tendremos pocos casos graves, pero sí estamos muy mal en contagios". También, asegura que el Gobierno y las autoridades sanitarias deberían haberse preparado con programas de prevención: "Cada año es lo mismo y habría que comenzar a evitarlo. No hubo ningún tipo de prevención y el año que viene seguramente seguiremos con Covid, por lo que sería muy importante tomar medidas desde ya" para los meses que vienen que serán claves tanto para el contexto de la pandemia y la economía de España. Los especialistas creen que estos son brotes en cadena de gente joven, no vacunada, y con gran capacidad de transmisión, y por ende, los tres coinciden en que vacunar a los jóvenes a un ritmo alto es lo primero que se debe hacer: "Lo único que está en nuestras manos es no bajar la guardia e intentar vacunar a toda velocidad", sentencia Notario.