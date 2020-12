Sigfrido Herráez: "Los fondos UE deben llegar a arquitectos, no a consultoras"

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) tiene un nuevo decano. Es Sigfrido Herráez, un reconocido arquitecto de la capital que fue concejal de Vivienda durante el mandato del alcalde José María Álvarez del Manzano. El expolítico aterriza en un COAM en crisis. Su elección se produjo el 13 de noviembre tras unos comicios forzados por una moción de censura a la anterior decana Belén Hermida por las presuntas irregularidades en torno a la venta de un edificio de la entidad, las críticas a su designación de altos cargos y su rol en la investigación contra la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, por firmar obras sin estar en posesión de un título de arquitecto. 'La Información' ha conversado con Herráez para conocer sus planes tras ocupar el puesto y examinar el panorama para el sector en 2021.

El decano no esconde que el sector atraviesa una crisis consecuencia de la pandemia y destaca que la llegada de los fondos de recuperación de la Unión Europea a España será clave para la industria, aunque "deben quedar en manos de los arquitectos y no de las consultoras". Herráez insiste en que las ayudas de Bruselas deben ser gestionadas por estos profesionales porque "son los que crean y desarrollan las ideas por las que va a venir el paquete de 750.000 millones de euros. Las consultoras seguramente nos tendrán que ayudar después en temas de gestión económica, pero los planes deben nacer en los estudios de arquitectura". En este sentido, la autoridad señala que sus compañeros de profesión ya tienen experiencia manejando proyectos que giran en torno a la eficiencia energética, pero faltaba financiación para desarrollarlos al máximo.

Los proyectos en que se 'gastarán' los fondos de la UE para reactivar la economía que involucren a la arquitectura seguirán los mismos alineamientos que el 'European Green Deal'. Esto quiere decir que se está "metiendo dinero en una inercia que ya teníamos", según Herráez, que defiende que los arquitectos son los que tienen más conocimientos del proceso completo: "Desde la construcción o rehabilitación de un edificio, hasta su eficiencia energética, y el trazado de calles, el arquitecto es quien mejor conoce ese abanico tan grande de operaciones y no debe ser excluido de los equipos. Cuando yo trabajaba con fondos de la UE tenía ingenieros a mi lado, el problema es que el caso al revés no se da muy a menudo. Mi intención no es plantear una controversia, sino resaltar la complementariedad que hay".

Además de las ayudas europeas, Herráez sostiene que los arquitectos deben intentar encontrar nuevos nichos para ingresar en el mercado laboral, por la dificultad de ejercer las actividades 'tradicionales' de la disciplina en estos momentos. Para él, los profesionales "debemos ser proactivos y sobresalir en lugares donde antes solíamos hacerlo como en la política, el trabajo en distintas instituciones y proyectos que ahora están más dirigidos a la ingeniería".

El objetivo central del decano para estos años es "conseguir que más jóvenes se colegien y que los jubilados no dejen de estarlo". El Colegio debe ofrecer servicios y ventajas atractivas para que los jóvenes no 'esquiven' este trámite y desarrollen su actividad bajo la sombra de otros: "Tendremos que ayudarles a gestionar un estudio, entender qué es una declaración trimestral de impuestos, aprender a gestionar la compra de equipos y convertirnos en una central de compras para ellos. Si logramos brindar estos servicios va a haber muchas más personas que llegue al Colegio". Herráez también considera que el COAM debe retomar el sistema de concursos eliminado por la administración anterior para hacer que todas las instituciones hagan sus viviendas o edificios a través de la entidad.

España afronta desafíos importantes en el sector de vivienda por la falta de accesibilidad al mercado que sufre de gran parte de la población. El decano resalta que la mayor parte de las iniciativas públicas vigentes en estos momentos se dirigen al alquiler, y "están muy bien porque muchos se benefician de estas, pero es necesario que trabajar en los problemas de compraventa también". Herráez manifiesta que la colaboración entre las autoridades autonómicas, municipales y el sector privado es fundamental para resolver las necesidades de todos los grupos de la población. En este sentido, el arquitecto afirma que "es necesario que haya más planificación en las ciudades, que las autoridades pongan más suelo a disposición y que los privados tengan capacidad de gestión".

Cambios en la arquitectura post pandemia

El decano del COAM defiende que la labor de los arquitectos no es solo levantar edificios, sino crear calidad de vida, una misión que ha cobrado más importancia que nunca en los últimos meses por el confinamiento derivado del virus. "Ya no hablamos solo de lo bonito, bueno o funcional que es un espacio, sino de lo saludable que es. Tenemos que estudiar la ventilación, luz natural, terrazas, balcones... La pandemia ha traído cambios. Antes se despreciaban estos espacios porque eran metros cuadrados que se le restaban al salón, pero ahora son una prioridad. Nosotros trabajamos para incrementar la calidad de vida de todos".

"Este es el momento de mirar hacia el adelante", asegura Herráez, y destaca que "este año ha sido tan malo que 2021 tiene que ser necesariamente mejor. Todos los ciudadanos del mundo lo deseamos". El decano confirma sentir alivio por la pronta llegada de la vacuna a España, ya que puede traer una cierta estabilidad, pero advierte de que "la duda que existe ahora no si va a haber o no recuperación económica, sino cuándo llegará y cuán mal lo vamos a pasar mientras llega. Los visados del colegio son nuestro termómetro y este año sufrieron una bajada del 20%. Este es un golpe duro para cualquier negocio. Solo queda esperar a ver qué ocurre en 2021". Todavía se desconoce el porcentaje exacto del paquete de Bruselas que será designado a la industria, pero hay grandes esperanzas puestas sobre esta.