Simón vuelve a tirar de una "larga lista de expertos" para justificar las medidas.

España entró en un nuevo estado de alarma este domingo y los partidos políticos debaten ahora su extensión. El Ejecutivo aboga por mantener la alarma durante seis meses, pero la oposición ya ha calificado de "excesivo" este umbral de tiempo. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aprovechó su rueda de prensa de este lunes para defender a su equipo: "Hay una lista larga de expertos que apoyan esta duración para el estado de alarma".

Sin embargo, el doctor se negó a desvelar la identidad de estos científicos porque "no merece la pena que me ponga a dar una lista larga". Sus declaraciones desataron el descontento entre algunos políticos de la oposición como Ana Pastor ya que no es la primera vez que el doctor tira de un presunto equipo de expertos para respaldar sus acciones.

No tengo palabras. Simón dice que «no merece la pena» dar la lista de expertos que aconsejaron el estado de alarma porque es muy larga https://t.co/8CceisnX7S vía @ABC_Conocer — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) October 26, 2020

El Ejecutivo de Sánchez declaró en varias ocasiones que un comité de expertos se hacía cargo de estudiar la situación de cada CCAA durante la desescalada, pero nunca reveló su identidad para evitar las "presiones" de la ciudadanía y los medios de comunicación. El Partido Popular presionó al Gobierno ante la Justicia para conocer quién tenía las riendas de la crisis y la cartera de Illa se vio obligada a reconocer que este 'clan' de especialistas no existió.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha dicho que España se encuentra en una situación de incidencia "muy alta" de casos de Covid-19 y ha augurado que es "altamente probable" que la evolución de la epidemia de incremente en los meses invernales. Lo ha dicho en la rueda de prensa para dar cuenta de los últimos datos del coronavirus en el país, en el que "prácticamente" todas las comunidades autónomas se encuentran en una situación de riesgo muy alto y las que no lo están lo tienen alto, a excepción de Canarias.

Simón ha recordado que si bien hace unas semanas los datos mostraban una mejoría en la evolución "ahora llevamos claramente otras tres de ascenso importante", tal y como muestran los datos facilitados por las comunidades. También ha estimado que "es posible" que a mediados de noviembre, hacia la tercera semana haya unidades de cuidados intensivos que se encuentren en una situación "muy complicada".