Una taxista se tira del coche en Santiago para poder huir de sus secuestradores. 

Los taxistas de Santiago de Compostela han sufrido un total de cinco atracos en las dos últimas semanas y la habían avisado. Incluso tenía la descripción del hombre que les tenía atemorizados -alto y con el pelo ondulado-. Sin embargo, esta taxista no esperaba que además de atracada iba a verse secuestrada a punta de navaja: "Cuando me la pusieron encima y me vi que estaba en una pista sin ninguna casa alrededor y a oscuras tuve miedo de que me hicieran cualquier cosa", explica a La Voz de Galicia.

En el momento en que tuvo oportunidad, la mujer reunió el valor para tirarse del coche en marcha y afirma que fue "lo más seguro". El mal sueño comenzó el pasado lunes sobre las 6:30 horas. La mujer hacía el cambio de turno con su padre en el Hospital Clínico de Santiago y se cruzó con un hombre que se correspondía a la descripción de sus compañeros. "Le vi y pensé... ahí va el mangante". Sin embargo, no sospechó de una pareja: "Él venía con una muleta y con una chica, pensé que eran personas a las que les acabarían de dar el alta en el hospital". "No puedes desconfiar de todo el mundo porque nosotros llevamos de todo, desde borrachos a toxicómanos".

La mujer relata que no sospechó de ellos. La pareja se subió al coche y le solicitó que tomara una dirección para ir a buscar su vehículo. Le explicaron que lo tenían aparcado en una explanada. En ese momento fue, después de no ver ningún vehículo aparcado, cuando la taxista se dio cuenta de que eran los atracadores. Fue en ese momento cuando el hombre sacó la navaja, en una "curva, una zona en la que no había ni casas, ni farolas, ni gente y estaba todo oscuro".

Comenzaron entonces a dar vueltas y le quitaron el dinero de la recaudación, los dos móviles que llevaba, el personal y el del trabajo. La mujer consiguió que le devolvieran el personal con la excusa de que iba a resetearlo para borrar sus fotografías. Tras el atraco, no la dejaron irse: "Les dije que estaba muy nerviosa y que no podía conducir, les dio igual, aunque me dijeron que no me iba a pasar nada. Mi miedo era que me clavara la navaja ahí en medio de la nada".

Tras seguir dando vueltas, la taxista volvió a la carretera principal, la N-525, donde tomó la difícil decisión de tirarse en marcha del vehículo. Buscó un lugar en el que había tráfico y tras hacerle señales con el freno al camión de detrás, se lanzó tras pensar que le había entendido... pero casi la atropella. La mujer echó a correr y los perdió de vista. Un coche la auxilió y la Guardia Civil habría conseguido detener a los secuestradores cuando intentaban robar otro coche a una familia, según asegura la mujer.